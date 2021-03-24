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房市／竹科周邊迷你重劃區　轉手詢問度高

財經中心/綜合報導

2021-03-24 08:00:00

新竹市介壽重劃區
▲新竹市介壽重劃區離竹科園區僅需1分鐘路程，極具地理優勢。（圖／NOWnews資料照片）
位於竹科北側的新興的介壽重劃區僅4公頃1千餘戶，為近竹科最迷你的重劃區，因其最大優勢就是「出竹科一分鐘就到家」，詢問度很高。
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隨著新竹市區的關埔重劃區發展日漸飽和，建商轉往介壽重劃區推案，而介壽重劃區位於竹科北側，原為煉油廠，後整合完成開始發展，約4公頃，整體約1千戶，預售皆已完銷，大多於2023年完工。
信義房屋關埔站前店店長姚依依表示，關埔重劃區的關長重劃區已發展10年，且多為大坪數物件，而光埔特區的新成屋也都售磬，釋出物件很少，介壽重劃區屋齡較新，吸引年輕首購買盤，目前都已完銷，合約轉手的詢問度很高
姚依依表示，介壽重劃區的首要優勢就是一出竹科園區門口約一分鐘路程就到家，免去上下班塞車之苦，且周邊環繞著金山街商圈、光復路商圈，銀行、診所等機能完整。
其次熱銷的原因是，許多年輕首購族看中預售屋需付的資金壓力較不緊迫，或是喜好屋齡較新的房屋，介壽重劃區就是很好的選擇，加上建商推案主力大都放在2至3房的小坪數戶型，很適合人口簡單的園區首購客群。
姚依依觀察，介壽重劃區的預售單價落在每坪35萬左右，也帶動了週邊機能完整的關長重劃區中古屋房價，中古屋帶裝潢可直接入住、生活機能立即看得到等優勢，指名度也很高，例如關新路過去每坪單價約30萬上下，現都已爬升至32-38萬。
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