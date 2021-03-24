房市／女房仲掌握情商關鍵 重拾逝去的信任
財經中心/綜合報導
2021-03-24 08:30:00
說話神情篤定，散發自信風采的信義房屋文山政大店專案經理邱雨婷，雖然從秘書轉任業務才3年多，透過領悟「先處理心情，再處理事情」的工作態度後，讓自己從原本個性直率、績效不佳的菜鳥業務，轉變一路晉升到專案經理，年度業績成長近兩倍！
9年多前，因為同學的男友在信義房屋上班，便將此機會告訴剛好想換工作的邱雨婷來信義房屋應徵，邱雨婷在6年的執秘工作中，前後跟了二位TOP SALES，有感於想讓自己有更好的發展，在考到不動產經紀人證照後，受到主管的激勵及家人的支持，邱雨婷決定轉換跑道，挑戰業務工作。然而第1年的業務工作卻讓邱雨婷身心上遭遇到很大的挫折，即便休假日，只要客戶交辦的事，就算是小事，也會使命必達進公司處理，然而在這樣高行程量、高委託量的執行力裡，績效卻不見起色，甚至換來換來憂鬱、失眠、吞嚥困難等身心俱疲的症狀！原來是邱雨婷個性直率，求好心切，很多時侯，急著先處理事情，卻忘了先處理情緒，往往發生弄巧成拙的事情，無形間也加深客戶對她的誤解！有一次，屋主委託其售屋，因為是先售後買，所以有售後回租的需求，然而在成交後，由於買賣雙方在售後回租的合約上，有許多條件上的爭執，導致原屋主認為邱雨婷沒有幫他著想，因此情緒十分激動，加上邱雨婷在溝通協調的過程中，因為就事論事的耿直態度，導致屋主認為她不夠貼心也無法滿足其期望，憤而轉跟其他同事看屋，不再找她服務！那時對邱雨婷造成很大的打擊，畢竟服務一年多的屋主對她失望。也因遭遇這般的挫折後，她反省自己，透過看情商書籍，像《蔡康永的情商課》 、《做自己的職場情緒教練》等書，或心理學相關的PODCAST，讓自己改變急躁衝動的個性，所幸，邱雨婷事後積極修復和屋主的關係，持續關心其後續看屋狀況並提供專業建議後，失而復得的信任感才重新建立！主管也同時建議她改變自己的脾性，事寬則圓，急難成效！這樣的改變和調整，讓客戶更願意把心裡的聲音告訴邱雨婷，把客戶當好朋友相處，提升休假品質，養成運動解壓的好習慣，後來做事均可達到事半功倍，績效也大幅成長！