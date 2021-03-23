人資寄錯offer！她一看「職位薪資」臉綠　網愣：尷尬了

許多人對工作現況不滿意時，通常都會選擇跳槽轉職到新公司，不過就有一名女網友發文，表示自己日前剛應徵上一份新工作，但人資卻寄錯offer給她，她一看「職位薪資」秒臉綠，貼文一出，網友也直呼「好尷尬」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「HR寄錯信」為題發文，表示最近剛應徵上一份新工作的客服收銀人員，報到日期則是4月1日，而最近公司人資寄了offer及報到注意事項給她，可是卻一連寄了2封，「點開看內文都是我的名字，結果其中一封附件中的offer檔案是別人的，不知道是選錯檔案還是什麼」。

原PO接著說道，她從人資寄錯的信裡面看到，那個人報到的時間比她早將近10天，「職稱一樣只寫『專員』，但薪水多了我1000元」，讓她蠻錯愕的，「也不確定是不是同部門或是人家有相關經驗之類，所以才高一些，不過就覺得心情有點差」。

▲一名女網友發文抱怨，表示新公司的人資寄錯offer給她，而她一看「職位薪資」瞬間臉綠了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「當沒看到吧，不然進去之後多的是方法把你搞死，討論薪水本來就是大忌了，HR犯錯讓妳不小心知道，雖然是他的問題但是有時候適時裝傻會是好方法，如果是我會當沒看到就只回覆自己那份offer，未來進去做了能力好也不怕沒機會調薪，沒必要去在意那1000塊起薪」、「連1000塊都要計較，你會活得很痛苦」、「薪資不是本來就會隨學經歷做調整嗎，除非是相差到破萬，不然沒什麼好在意的」、「學歷及工作經歷本身就會影響薪水啊，就算都是專員這個職位，薪水上也是有差異，所以在薪資這個部分，大家都還蠻忌諱的」。

不過也有網友表示，「好尷尬…不過薪資部分別想太多，也許對方有直接相關工作經驗或是什麼的，薪資有相關的計算公式，真的不用想太多」、「好扯，我的offer還有加密」、「寫信回去給人資，裝蒜的感謝她幫妳加薪到那個多1000的數字，估計這樣她也不好意思推託吧...（寄錯offer是HR的大忌）」。

另外，也有網友分享自身經驗，「我剛畢業的時候28000，但我同事就是少我1000（我們偷偷討論的），而且一樣都沒經驗，結果兩個都有夠尷尬的」。（編輯：郭佩蓉）