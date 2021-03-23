高鐵接駁車「很噁心」！她驚曝畫面　眾吵翻：愛搭還愛嫌

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，而通常高鐵站旁也都會提供「接駁車」讓民眾搭乘，但就有一名女網友發文抱怨，表示「台南高鐵的接駁車很噁心」並附上圖片，貼文一出，網友們全吵翻。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「高鐵接駁台南 很噁心」為題發文，表示想和大家討論一下台南高鐵站接駁車的「衛生問題」，因為自己很常需要搭乘高鐵，所以也會很常需要搭高鐵接駁車，「不過每次搭都覺得座椅好恐怖」。

她也分別PO出本月15日與22日在接駁車上所拍攝的照片，從圖片上可以看到，座椅明顯有多處黑色髒污，在藍色椅子上更是明顯，且外觀看起來也是屬於較舊款的車型內裝，「而且我是皮膚過敏的人，夏天曾經忘記穿長褲整個大過敏，除了很髒外還有座椅椅背很躺弄不回來的問題，印象上個月還有發生人很多但冷氣似乎壞掉，整個車內很悶，味道很混雜」。

▲女網友PO出3月15日搭乘高鐵接駁車的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出3月22日搭乘高鐵接駁車的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

還有網友點出是因為「台南高鐵站」的地點太遠，「問他們為什麼要把高鐵站蓋在那鳥地方啊？台南人表示有夠不方便，台中至少轉運站在台鐵旁邊，只有台南糞到雙鐵完全分開，高鐵還遠到爆的，每次要搭那臭死人的接駁車半小時去那個荒野中的高鐵站都覺得很X」、「台南高鐵...我真的不屑搭啦，地點荒郊野外爆X遠」。

不過也有網友表示，「愛搭還愛嫌」、「新竹的高鐵接駁車大多也是長這樣，我覺得既然免費就沒什麼好要求的，就是跟普通公車差不多而已吧」、「苗栗的也很慘」、「打1999，然後下次搭火車去不要搭什麼接駁了」、「免費的還需要嫌東嫌西比較高尚嗎」。（編輯：郭佩蓉）