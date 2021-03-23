機車鑰匙「掉車廂」！網曝自救方法　內行再揭：先看車款

在台灣有許多民眾都有騎車機車的習慣，而有些騎士在下車後，會習慣將東西放到機車坐墊下的車廂內，像是防風外套、雨衣等，不過如果不小心將錢包、鑰匙放進去，那可就尷尬了，對此也有網友好奇發文「機車鑰匙鎖在車廂能自救嗎」，貼文一出，就有網友分享1招自救。

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該名網友在PTT以「機車鑰匙鎖在車廂能自救嗎？」為題發文，表示自己之前發生過一次，當時他只能把車牽到車行，結果一到車行，師傅拿工具把主殼拆開，接著按個東西以後，車廂就開了，這讓原PO驚訝直呼「這代表以後能自救嗎？卦」？

▲一名網友在PTT以「機車鑰匙鎖在車廂能自救嗎？」為題發文，貼文一出，引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

另外，也有不少網友分享「1招」，「不是坐墊往外扳開，手就伸得進去了嗎」、「有些機車從座墊側邊用力扳開，會出現縫隙手掌可以伸進去」、「用力掰開手伸進去撈啊！撈過兩三次了」、「以前發生過一次，跟樓上們講的一樣，老車，請人幫忙撐開墊子，手伸進去拿」。

不過也有內行網友透露1重點，表示這還是得看「車款」，「看車款，老車車廂通常用力扳就很大縫，新車難度高很多但還是能試，如果掉在最底層大概沒救，不過我指的新車其實也是10年前的車款了」、「看車，舊型車一堆還不用拆」、「看車型的椅墊裏面有沒有加防竊板，硬拉硬鑽不但沒啥效果還可能沒力的時候夾爆那隻手」、「有些車型，從旁邊用力拍一下就開了，你沒看機車摔車常常車廂會打開」。（編輯：郭佩蓉）