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NOW早報／洗衣球化不開「整桶白洗」！主婦哭喊想棄用

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 06:02:30

▲網友討論大家是否也有在使用洗衣球，引發熱議。（圖／翻攝Dcard）
▲有一名主婦無奈表示，自己使用洗衣球，卻時常化不開導致「整桶衣服白洗」。示意圖與內文無關。（圖／讀者提供）
洗衣球化不開「整桶白洗」！主婦哭喊想棄用　內行揪關鍵
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洗衣球在近期成為熱門議題，是否真的簡單好用也出現兩極評價。就有一名主婦無奈表示，自己使用洗衣球，卻時常化不開導致「整桶衣服白洗」，完整遭遇曝光後也立刻有內行人揪關鍵原因。
▲有主婦分享使用洗衣球，總會遇到洗完衣服都沒化開的情況。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲有主婦分享使用洗衣球，總會遇到洗完衣服都沒化開的情況。（圖／翻攝《爆怨公社》）
一名主婦在臉書《爆怨公社》中分享自身遭遇，「我家裡是滾筒洗衣機、用冷水洗，也是丟洗衣球，但常常洗好後『衣服是衣服，洗衣球還是洗衣球』，拿出衣服攤開要曬，洗衣球就完整的滾出來，才破在地上」。
不過隨後也有內行人跳出揪出關鍵原因，「我家也是用滾筒，倒是沒有出現你這種狀況，不過我洗衣服都是用60度水溫洗衣服，可能與水溫有關」、「是不是使用方法可能有問題，他是要直接丟入桶內再放入衣服，才按開始洗衣，這樣接觸到水的時間比較長，洗衣球就會化開了」、「我也感覺滾筒不適合用洗衣球」。
今日天氣／東北季風稍增強　各地降雨機率提升
今（24）日上半天鋒面通過及東北季風稍增強，各地降雨機率會再提高，中部以北及東北部地區有陣雨，其他地區亦有局部陣雨，特別是北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率；下半天後，雨勢將逐漸趨緩；氣溫方面，各地清晨低溫約在16至19度之間，高溫約18至23度，雲量較少的地方溫度會再高一些，整天感受上都是舒適偏涼，請適時添加衣物注意保暖。
F-5彈射椅花7.8億更換　空軍：最快6月簽約
空軍台東志航基地F-5E戰機隊昨日下午執行炸射訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，造成飛官1殉職、1失蹤。外界質疑F-5E/F戰機老舊而失事率高，保命的彈射椅卻無法在關鍵時刻生效，造成飛官即使跳傘仍不幸殉職。行政院昨（23）日證實已經核定7.8億元購買新型彈射椅，空軍官員表示，最快6月能夠與廠商簽約，首張性能提升彈射椅預計12月交貨。
▲台東志航空軍基地F-5E戰機起飛。（圖／記者呂炯昌攝
▲台東志航空軍基地F-5E戰機起飛。（圖／記者呂炯昌攝 ）
據了解，空軍志航基地第七聯隊共有43架F-5E/F戰機，其中包括16架單座型F-5E戰機。
中職／氣質部桃護理師開球　談疫情體驗
樂天桃猿昨（23）日本季主場開幕戰，邀請部立桃園醫院護理師葉佳燕開球，走過新冠肺炎疫情影響，她說：「這是人生中難得的經歷。」
▲部桃護理師葉佳燕。（圖／吳政紘攝）
▲部桃護理師葉佳燕。（圖／吳政紘攝）
擔任護理師約3年時間，葉佳燕在疫情發生期間，看到許多黑暗面，如今走過人生低潮，她也開朗面對。當被問到要來球場開球，葉佳燕說：「當下我在外面買東西，聽到真的興奮大叫。」她透露，自己為了開球苦練5天，練了一天又休息二、三天，一直到今天都還在練習。不過她首次進球場，就很期待可以看完整場，也認為台灣防疫真的很用心，很勇敢的挺過這段時期。
《犯罪人生》特殊田調　男情慾按摩師「服務女性」找真愛
《犯罪人生》是由編劇王仁芳、監製陳斯婷，以及4位台灣新銳女導演謝沛如、楊婕、李怡慧、黃丹琪等人，一同創作的多段式「壞女人電影」。今（23日）記者會上，4位導演分享特別的田調經驗，尤其以「服務女性」為樂的男情慾按摩師，最讓人印象深刻。
▲謝沛如（左起）、楊婕、黃丹琪、李怡慧、監製陳斯婷。（圖／希望行銷）
▲謝沛如（左起）、楊婕、黃丹琪、李怡慧、監製陳斯婷。（圖／希望行銷）
《犯罪人生》目前仍在選角階段，預計年底拍攝，4位導演公布海選資訊，廣邀年齡層8至20歲的新生代演員，角色包含跟阿嬤打擊正義的8歲小女孩、唱跳勇於表現自己的高中女孩、天使臉孔魔鬼身材的年輕情慾按摩師等，表演經驗不拘，詳情可上「犯罪人生」臉書粉專查看。
跟風改名鮭魚！他猛作「被吃」惡夢　命理師驚曝破財警訊
日前日本連鎖迴轉壽司店在台灣推出促銷活動，意外掀起一場改名「鮭魚」狂潮。不過命理老師「小孟老師」則分享一位客人跟風鮭魚後，不斷作「被吃掉」惡夢，他更解釋背後有隱含「破財警訊」。
▲日本連鎖迴轉壽司店近日推出活動，只要名字與「鮭魚」同音同字，即可享免費優惠，不過就以命理老師就提醒姓名學中暗藏的危機。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）
▲日本連鎖迴轉壽司店近日推出活動，只要名字與「鮭魚」同音同字，即可享免費優惠，不過就以命理老師就提醒姓名學中暗藏的危機。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）
小孟老師最後也解釋，「若單純夢見鮭魚是好的，魚代表錢與地位；夢見被鮭魚環繞事業金錢會不順；夢見變鮭魚被吃代表有小人被詐騙」不過他也提醒，大家改名時要想清楚，不要因為一時好玩。倘若你已改名為鮭魚，這個名字不太好，因為名字兩條魚都吃土，容易真的吃土破財沒錢，改了這個名字之後建議此後不要吃鮭魚，因為等於吃自己不太吉祥。（編輯：王柏文）
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蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

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