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詭異emoji在前三排？妻一看老公iPhone崩潰　網揪致命點

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 06:17:01

▲詭異emoji在前三排？妻一看老公iPhone崩潰，網揪致命點。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲詭異emoji在前三排？妻一看老公iPhone崩潰，網揪致命點。（示意圖／翻攝自unsplash）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日有一位女網友在網路上崩潰的表示疑惑「會出現在『iPhone常用emoji』的符號是不是真的代表常常按」，沒想到網友們紛紛揪出致命點，引起熱議。
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▲原PO表示「看老公手機的時候發現他鍵盤的常用項目不是常常對我用的圖案，但常用項目不就代表是常常按的圖案嗎？」。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO表示「看老公手機的時候發現他鍵盤的常用項目不是常常對我用的圖案，但常用項目不就代表是常常按的圖案嗎？」。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「老公iphone emoji的常用圖示不是對我用」的文章表示，「看老公手機的時候，發現他鍵盤的常用項目不是常常對我用的圖案，但常用項目不就代表是常常按的圖案嗎？」原PO更接著說「但老公沒有對我用過這些圖，我也問他對誰使用？他完全否認說他沒有用這些圖，不知道為什麼跑出來，我查對話紀錄也沒看到他使用這些圖」，但原PO也猜測「或許是對話紀錄被刪掉了吧？沒用表情符號難道會自己跑出來嗎？」此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「妳好會抓，這招要學起來，這常用emoji應該沒什麼好辯解的...」、「他這些都蠻特別的耶，很難是預設的推薦，但也有可能他很少在用emoji，之前只要用過一次就出現在這了」、「去看了一下自己的emoji，常用裡面有3/4我都不常用耶」、「我的常用項目全部都是近期用過的欸，從其他沒用過emoji隨便選一個點，他也會跑到常用項目裡面」、「我的常用全部都是我點過的，就算只有一次也有出現在常用」，甚至更有網友認為致命點在於「信任」，「懷疑成這樣在一起還會快樂嗎？直接說清楚講明白，看你的態度就大概了解你就是不信任他了」、「直接問你伴侶吧，自己在這裡糾結是沒辦法解決問題的」、「信任是人跟人相處間很基本的，如果對方真的有問題會露出馬腳的，沒問題的被這樣搞久了也會身心俱疲」。（編輯：王柏文）
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