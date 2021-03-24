NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

公司電腦登私人LINE超危險？知情人吐暗黑內幕：不用懷疑

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 07:49:42

▲一名網友好奇發問，表示他不知道「工作至少要待多久，履歷才好看」，貼文一出，就有過來人解答了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲公司電腦登私人LINE超危險？知情人吐暗黑內幕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，還要懂的察言觀色，不要做出格的事情，而近日就有一位網友在網路上表示疑惑「公司電腦登入私人的LINE超危險嗎？」沒想到就有知情人揭露了暗黑內幕，直言「不用懷疑」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，還要懂的察言觀色，不要做出格的事情。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，還要懂的察言觀色，不要做出格的事情。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「公司電腦登私人臉書、LINE等等？」的文章表示，「請問一下，大家會避免使用公司電腦登入自己的私人臉書帳號、IG、GOOGLE信箱或是LINE等等的嗎？」原PO更接著說「有些公司會禁止的那就算了，一般沒禁止的話，IT部門好像還是會監測，也都會記錄你電腦用了什麼。所以如果登入了私人帳密，似乎IT那邊也會有紀錄，這樣是不是自己帳密就被IT監測了？還是其實IT沒那麼閒，根本沒在管使用者用了啥，除非你中毒為止，才會調查」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對此知情網友們紛紛留言「這是常識...還需要公司禁止？」、「不用懷疑，真的看得到」、「IT真的看得到」、「IP控管，你流量進出哪邊怎麼會不知道，除非你走獨立的網路出去 還是轉手機熱點出去，例如你一直用FB，就會紀錄到你的網卡mac出來的封包，一直打去FB的代理伺服器，然後vpn跳也抓得到，當然內容經過加密是沒辦法知道，你的私人帳密等」、「是的，MIS都看得到，所以不要用公司電腦處理私人的事情，最好上網的網路也不要用公司的網路，用自己的4G上網比較好」、「封包都有加密，根本解不開，IT只是知道你偷懶多久而已」。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
6.9%93.1%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.12%61.88%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
33.85%66.15%
2021-03-17-2021-03-23
即時
推薦閱讀