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陸手搖飲店員正名「調飲師」！台人笑推1職業：快跟上

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 10:51:37｜2021-03-24 11:07:38

▲台人喜愛喝手搖飲，但就有老饕透露，喝手搖飲時「這4種配料」不要再加了，因為這些配料裡的成分大多都是一些添加劑，喝多了只會對身體造成負擔。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲手搖飲店員在中國大陸日前被官方正名為「調飲師」，引發網友熱議。（示意圖／達志影像／美聯社）
現代人愛喝手搖飲，不少民眾天天都要來一杯才過癮，茶飲市場開發出無限商機。正是由於市場商機龐大，中國大陸官方將手搖飲店員正名為「調飲師」，希望藉此提高從業人員的社會定位，讓整個產業標準化，提高品質。消息引發網友熱議，有網友詢問「還有什麼師要正名？」掀起討論。
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綜合媒體報導，中國大陸將「對茶葉、水果、奶及其製品等原輔料，透過色彩搭配、造型和營養成分配比等，完成口味多元化調製飲品的人員」正名為調飲師，藉此將手搖飲店員的工作詳細定義，希望提升他們的社會定位、推高產業品質。除了調飲師，同時還把品酒、調酒的專業人員正名為「酒體設計師」，也是相同道理。
就有網友在PTT發文，詢問大家「還有什麼本來不是師的，後來師起來的？」原PO舉例像是「賣飲料的不好聽～所以改成調飲師，送外賣的不好聽～所以改成外送師」，詢問「還有什麼師要正名？」接著又列出超商店員可以正名「收貨師」、全聯店員可以正名「支援師」。
▲外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐就能有美味餐點可以享用。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友建議外送員正名為外送師。（示意圖／翻攝Pixabay）
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「收銀師，請支援收銀」、「詐欺師」、「認真回，美甲師」、「旅遊規劃師，寵物溝通師」、「網軍師、風向師」。綜觀網友留言，最多人點名外送員可以正名外送師，但不知是認真還是反串。（編輯：倪浩軒）
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