陸手搖飲店員正名「調飲師」！台人笑推1職業：快跟上
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 10:51:37｜2021-03-24 11:07:38
現代人愛喝手搖飲，不少民眾天天都要來一杯才過癮，茶飲市場開發出無限商機。正是由於市場商機龐大，中國大陸官方將手搖飲店員正名為「調飲師」，希望藉此提高從業人員的社會定位，讓整個產業標準化，提高品質。消息引發網友熱議，有網友詢問「還有什麼師要正名？」掀起討論。
綜合媒體報導，中國大陸將「對茶葉、水果、奶及其製品等原輔料，透過色彩搭配、造型和營養成分配比等，完成口味多元化調製飲品的人員」正名為調飲師，藉此將手搖飲店員的工作詳細定義，希望提升他們的社會定位、推高產業品質。除了調飲師，同時還把品酒、調酒的專業人員正名為「酒體設計師」，也是相同道理。就有網友在PTT發文，詢問大家「還有什麼本來不是師的，後來師起來的？」原PO舉例像是「賣飲料的不好聽～所以改成調飲師，送外賣的不好聽～所以改成外送師」，詢問「還有什麼師要正名？」接著又列出超商店員可以正名「收貨師」、全聯店員可以正名「支援師」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「收銀師，請支援收銀」、「詐欺師」、「認真回，美甲師」、「旅遊規劃師，寵物溝通師」、「網軍師、風向師」。綜觀網友留言，最多人點名外送員可以正名外送師，但不知是認真還是反串。（編輯：倪浩軒）