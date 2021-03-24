男帶女友爽吃火鍋！她讚真好吃 一查見「臉綠真相」分手
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 11:27:28
男生偷吃不擦嘴，還自以為神不知鬼不覺？近日，一名女網友表示「自己跟前男友去吃火鍋，結果吃完覺得這間火鍋店真的不錯，想要上網給予他們評價」沒想到，卻意外看到讓人臉綠的一幕，氣得她直接跟男友提分手，引發討論。
網友在「爆廢公社2館」分享兩張截圖表示「這太好笑，比蝦皮聊天室更狂」只見貼出的照片，一名女網友在某火鍋店Google評論上寫道「幾天前男友帶我來吃，覺得非常好吃，但剛剛看評價居然看到一個熟悉的頭貼，那是我男友，但他高雄居然有性伴侶？而且還是那性伴侶帶他去吃才介紹給我這家店？還有臉打在google評價？謝謝這家店讓我看清一個渣男，一個爛人。」而另一張截圖，「三週前」的評論，確實有一位男網友表示「與性伴侶滾床結束後，便被拉到該店用餐，吃完之後覺得真是難以言喻的好吃，因此吃完之後，就決定之後要帶女友來吃這裡的料理，更激動表示，迫不及待帶女友來吃這家。」貼文一出，網友紛紛回應「這樣也能抓姦我也是認了」、「如果白痴到去留Google評價，這男的真的....」、「情境相符，給過啦」、「還以為蝦皮聊天室已經是巔峰了」；不過也有不少網友表示「業配文也太明顯...」、「不要再業配了，很粗糙」、「店家自己去製造情境是不是啦？最好是會這樣留評價...最好連性伴侶都打上去＝＝」。（編輯：張嘉哲）