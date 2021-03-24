搭客運台北到高雄僅2hrs！乘客驚「根本高鐵」 網揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 11:51:15｜2021-03-24 11:55:12
台灣大眾運輸工具發展日益完善，近年來乘客能選擇的移動方式變得十分多樣，其中就包含了火車、高鐵、客運等方式。不過，就有一名網友透過訂票網進行查詢，發現有客運從台北到高雄，僅需要2個小時的時間就可完成，讓他震驚直喊「根本可以跟高鐵拼了！」然而，就有一票行家反而搖頭表示「不可能啦」。
原PO於PTT上發文，表示自己透過訂購網站查詢，發現4月2號當天有一班客運從台北開往高雄火車站，時間從早上8時發車，早上10時就抵達，車途僅花2個小時。不僅如此，也可發現還有其餘車次從8時30分發車10時30分抵達、9時發車11時就抵達，花費的時間都僅需2小時，這就原PO震驚直喊「根本可以跟高鐵拼了，有人有搭過嗎？」問題一曝光，不少網友也不敢置信，「不亂繞，平日離峰用飆的才有機會吧==」、「台中高雄搭客運都要兩個小時了」、「不可能吧！我有次晚上11點出發，沿路幾乎無車，大概3、4點到台北」、「我自己開夜車都不可能了」、「不太可能，我凌晨飆140，台北到台南也要快4小時」、「2小時不可能啦！高鐵不停紅綠燈、沒有車、時速300都要2小時了」、「根本不可能，說可能的是不會算術嗎」。然而，也有人抱持不同看法，「以前搭過不到4小時....真的是誇張」、「曾經有次半夜時段搭巴士台北到嘉義，一上車我就睡了，到達時下車一看竟然只花兩小時十分就到了」、「有可能喔，我搭過到彰化的，一小時半，但是要半夜的車（比較不塞）」。其中就有行家分析真相，直言「網站數字Key錯幹嘛這麼認真，有坐客運都知道台北搭車兩小時只能到台中」、「兩個小時不可能啦，打錯時間或打錯下車站了吧！」、「打錯吧！真的2小時就要小心了」；甚至有人猜測，「不過寫2小時的都不用參考，我猜是因為那個時段的數據去沒有更新上去，所以應該是類似預設值之類的東西」、「客運有點壞的是到達時間不等於下車時間」。（編輯：陳雅雲）