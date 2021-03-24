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高鐵5折票卻堅持不買？小資族揭「真實理由」：比客運慘

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 12:07:17

高鐵
▲高鐵因為快速的緣故，成為不少人南北往來的返鄉工具。（示意圖／NOWnews資料照)
台灣大眾運輸工具眾多，有不少人利用其高鐵、客運、火車南北往來返鄉，而想要節省時間的人通常都會選擇高鐵，不過由於票價比較貴，不少學生都會以學生證購買優惠票，搶到5折、7折的票。對此，就有網友討論「五折高鐵票真的很神秘」貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「說真的，不知道大家有沒有覺得高鐵五折跟七折票的優惠票越來越少，不僅不是在上下學的時間，也不是在尖峰時段，每次想查都覺得這個時刻根本不是一般大學生會坐的時間啊.....尤其是五折票，要看見他出沒的次數更是難上加難」。
▲網友表示高鐵學生票優惠時段車次都超冷門。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲網友表示高鐵學生票優惠時段車次都超冷門。（圖／台灣高鐵公司提供）
「還有！因為偶爾會害怕先取票後趕不上的困境，所以通常都到達高鐵站才買票，但經過幾次體驗之後才發現，每次要去買學生票，櫃檯都會說，不好意思客滿了喔.....到現在還是不可置信10次會聽到大概7次，從查到有學生票興高采烈地去買票，而被迫抉擇原價的失望痛苦深淵，尤其一個月大概會坐個兩到三次的高鐵，真的真的聽到會超級sad的」。
貼文一出，網友紛紛回應「同意五折時段越來越奇怪，根本無感，那個早上六點半，晚上十一點半的」、「我也不搭五折票＝＝時間都超不熱門」、「不覺得五折票時間很詭異嗎= = ，根本不讓人買啊.....」、「客運便宜又一堆時段，高鐵這一塊真的慘輸」、「那個五折時段都超奇耙的」。（編輯：張嘉哲）
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