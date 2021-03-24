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買便當見詭異怪菜！女愣「30幾年沒看過」　老饕眼睛全亮

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 12:22:46

皇帝豆
▲有女網友買了便當一打開後，卻發現一道詭異怪菜，不僅口感奇怪，就連外觀也十分奇特，因此讓她納悶發問「這是什麼菜啊？」。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有女網友買了便當後，卻發現一道「詭異怪菜」30幾年來從沒看過，因此讓她好奇詢問「請問這是什麼菜啊？」然而，不少老饕一看眼睛全亮，興奮直喊「賺到了！」
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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，好奇詢問「請問這是什麼菜啊？」隨後她便貼出照片，只見配菜格中滿滿都是黃色豆狀的食物，她就不解表示「看起來很怪，吃起來也很怪，活了30幾年第一次吃這個」。
▲原PO貼出照片，表示自己30幾年來從沒看過，因此好奇詢問「請問這是什麼菜啊？」（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲原PO貼出照片，表示自己30幾年來從沒看過，因此好奇詢問「請問這是什麼菜啊？」（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
照片一曝光後，隨即引來內行人解答其真實身分是「皇帝豆」，直言「煮軟軟的皇帝豆很好吃欸」、「皇帝豆，我的最愛」、「這很好吃。也很貴。我愛」、「皇帝豆萬歲，好吃好吃」、「我覺得口感很綿密很好吃耶」、「以前超便宜，煮湯、紅燒、涼拌都好用，現在貴到哭」。
還有不少老饕分享皇帝豆的最佳料理法，「皇帝豆，要煮排骨湯，好喝」、「皇帝豆，煮排骨湯好吃」、「這好吃..炒的或煮湯」、「皇帝豆好吃，煮湯滷肉都非常好吃」、「黃帝豆。跟排骨燉湯很好吃」、「是皇帝豆，我的料理方式是先煮熟再剝皮爆蔥、蒜、辣椒快吵起鍋，粒粒分明不妨試試，好吃」。
但也有網友抱持不同看法，表示無法接受其口感，「皇帝豆，我也不愛」、「我也超怕皇帝豆的」、「最討厭吃這個了」、「這我不行」、「皇帝豆...吃了都會想吐」、「我也不愛」、「我也不愛，但我爸很愛」、「噁到爆」。（編輯：陳雅雲）
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