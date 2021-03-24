長榮貨輪卡死蘇伊士運河原因曝　網：真的「大牌長榮」了

長榮海運貨輪「EverGreen」巨型貨輪在昨（23）日台北時間下午14時左右，意外在蘇伊士運河觸底擱淺，讓整個運河船運大亂。事故至今未能排除，隨著現場照片在社群網路上流傳發酵，引發熱議，台灣網友更是紛紛笑稱「大牌長榮」、「Taiwan Can Block」、「真的當塞子了」等等歪樓留言。而長榮海運也在稍早發出聲明稿表示，疑似是因為遭到瞬間強側風吹襲，導致船身偏離航道才會觸底擱淺。
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長榮在聲明稿中指出，事故貨輪從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似因為遭到瞬間強側風吹襲，導致船身偏離航道意外觸底擱淺。目前長榮已派出8艘拖船，將再持續利用運河高潮水位，協助貨輪脫困。交通部長林佳龍也表示，已掌握事件狀況，將持續了解處理情形，並給予必要協助。長榮貨輪卡住全球最繁忙的蘇伊士運河引發台灣網友熱議，「眼球中央電視台」臉書粉專發布相關貼文，並笑稱印證了前高雄市長韓國瑜所說的，「台灣要當棋子還是塞子」。陳柏惟立委打趣表示，以前覺得「全世界等你一個」是誇飾，直到看到長榮貨輪卡住運河的照片...。財經網美胡采蘋也笑稱「台灣成為本世紀第一個封鎖蘇伊士運河的國家」。網友紛紛在相關新聞底下留言回覆說，「讓世界看見台灣，可惜盡是些鳥事」、「突然就壟斷歐洲航線了」、「阿北出事了」、「Taiwan Can Block」、「我跟你談大海，你跟我談運河」、「一言不合就打橫」、「一堆國家制裁來制裁去的，長榮一條船制裁全世界海運」、「我就堵」。（編輯：倪浩軒）