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手搖飲霸主是誰？老饕秒點「2間」　原因眾笑了：太誇張

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 12:27:38

珍珠奶茶
▲台灣手搖飲市場廣大，一條街上就可能有破五間手搖店。（示意圖／PhotoAC）
台灣手搖市場廣大，許多品牌近幾年如雨後春筍般狂開，一年四季不管什麼天氣，不少人每天都會來一杯手搖，堪稱是台灣美食的另類招牌。近日，就有網友討論「台灣手搖霸主是不是清心跟50嵐啊？」貼文引發廣大迴響。
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一名網友在PTT貼文指出「剛剛滑IG，發現很多人捧著看起來就是打卡商品的飲料分享到IG上騙讚，飲料的顏色繽紛非常炫，不看還好，一看不得了，一杯飲料要100多？以為看錯，多看幾次真的是100多，相比清心跟五十嵐，珍珠奶茶也只要50至60，這價位算是非常平價吧？」
▲網友討論現在手搖市場一杯竟然有賣到一百多元的，讓他大開眼界。（示意圖／取自
▲網友討論現在手搖市場一杯竟然有賣到一百多元的，讓他大開眼界。（示意圖／取自 tsunagujapan ）
貼文一出，不少網友紛紛回應「以前大家都說50嵐、清心貴，結果現在變平價，笑死」、「真的便宜啊，現在一間比一間貴」、「跟一堆不知名飲料店比的話，50嵐確實便宜」、「稱霸的原因真的在於其他間價格太誇張，老店有基本品質價格也中間，當然贏」、「超過50的珍奶沒有喝的必要」。
另外，也有網友專業分析「大概能戰的就是老店50嵐、清心、COCO這類的，這幾年一堆網紅、藝人都出來開飲料店，一杯價格80起跳，反而以前被說太貴的飲料店，在消費者心目中變成低價位的飲品，加上已經是老字號，所以生意反而變更好，真的很奇妙的現象。」（編輯：張嘉哲）
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