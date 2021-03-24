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登求職網剛放履歷！男秒接10通電話　抓出「共同點」臉綠

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 13:43:02

電話
▲一名網友才剛在求職網上放上履歷，立馬接到10通電話，但他發現共同點卻十分無奈。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友先前才剛在人力銀行放上自己的履歷，卻立馬接到10通電話，但這些電話清一色幾乎都是來自保險業者，隨後他也分析出保險業者的共同說法，而引起討論。
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原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己上個月在人力銀行登錄過履歷後，立馬接到10通電話，但其中有9通都是來自保險行業。隨後他也貼出對話紀錄，只見對方聲稱是保險業務主管，表明是在人力銀行上看到原PO的履歷及聯絡資料才致電給他。然而，原PO聽聞就向對方開玩笑表示「妳是這個月第109個，第109個主動看我履歷的保險業者」。
▲原PO收到不少保險業者自稱是主管。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO收到不少保險業者自稱是主管。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
且當對方問及原PO是否有相關的面試經歷，他就回應「跟100多個主管面談過」，甚至透露不僅是面試「我還talk show跟speech都有過」。最後對方也為了招攬原PO，表明「我做保險第一年年薪破百，我們單位的夥伴每個年薪都破百」。遇到這樣的說詞，就讓原PO傻眼直呼「我發現他們做保險的特色：每個頭銜都主管，每個都號稱年收破百，破百是多少？年薪500塊嗎？」
▲對方聲稱做保險年薪第一年幾乎都能破百，讓原PO納悶「每個都號稱年收破百，破百是多少？年薪500塊嗎？」。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲對方聲稱做保險年薪第一年幾乎都能破百，讓原PO納悶「每個都號稱年收破百，破百是多少？年薪500塊嗎？」。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友紛紛留言，「保險業界很早就已經主管泛濫了，一個約40人的營業處至少半數職稱股長1/4是副理，主管級比業務員還要多」、「保險是能賺到錢，但通常要有家族人脈」、「沒問他離職率多少」；不過也有人建議原PO，若不想收到保險業者的徵才訊息，人力銀行上可設定保險業者看不見自身履歷。（編輯：陳雅雲）
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