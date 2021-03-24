F-5E失事1死1失蹤 何博文籲藍委：國防議題需藍綠合作
記者陳志仁／新北報導
2021-03-24 13:11:53
台東志航基地兩架F-5E戰機22日下午在東部的海域發生事故，導致飛官羅尚樺中尉不治殉職、潘穎諄上尉下落不明；前立委孫大千今（24）日在臉書PO文感慨，他們的犧牲並不是因為戰爭，而是因為政客無能和官僚怠惰所造成的後果。
新北市議員何博文今日則在臉書PO文，兩架F-5E在東部海域發生事故，其中羅中尉已不幸殉職，目前國軍傾全力搜救潘上尉，希望能有好消息，每一次事故，對國防都是一大損失；呼籲國民黨立委，國防議題需要藍綠合作，別再阻擋國防預算，導致台灣自我防衛能力受阻，台灣是我們的母親，每個人都脫離不了這塊土地，共同為這塊土地努力！何博文認為，總統蔡英文上任以來，積極地推動國軍福利與國防武器及裝備的精進，國軍的士氣，也達到史無前例的高昂；但台灣受到中國的威脅不斷增加情況下，每兩、三天就有中國軍機繞過海峽中線，導致台灣必須時常緊急起飛驅離共機，國軍處於警戒的狀態，守護家園的辛勞，感念在心。何博文指出，美國小布希政府時代，也曾因柴油潛艦軍購案，在立法院不斷遭國民黨立委刁難，一度讓國際認為台灣沒有、也不需要自我防衛的能力；再次呼籲國民黨立委，國防議題需要藍綠合作，別再阻擋國防預算，導致台灣自我防衛能力受阻，每個人都脫離不了這塊土地，共同為這塊土地努力！