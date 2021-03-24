客人看錯地址！他狂奔60公里送餐 「悲劇結局」同行看傻
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 16:44:27
近年來美食外送相當受歡迎，不少懶人只要在家中點餐，美味的熱食就會送到家門口。近日，就有網友在深圳的家點了上千元的外送，沒想到下單後才發現，訂到的餐廳竟是在60公里之外，最後這筆訂單還有人願意接，等了6小時才終於拿到，影片曝光後，也引起網友熱議。
根據《瀟湘晨報》表示，大陸廣東一名女子日前和朋友聚會，並叫了破千元的外送，但她下單後卻遲遲等不到餐點，直到她打電話詢問才發現，原來是她看錯地址，竟然點了隔壁市的餐廳，兩者距離60公里遠，因此外送員需要花更多時間才能將餐點送達。一行人等了6個小時，正當她們想取消訂單時，外送員才騎車將餐點送達，而女子也不忍心再選擇取消，默默把晚餐當宵夜收下，事後，她也詢問外送員「為何距離那麼遠還要接單？」對方則說「反正我也沒甚麼事」，最後也支付了85元（約新台幣372元）的外送費，又給了一罐飲料才送他離開。許多網友看完卻相當傻眼，「85元真的不多，該給就給」、「配送費才85？會不會太少」、「跑了60公里，來回120公里，才送一瓶飲料啊？」、「現實生活中會有人閒得沒事跑60公里嗎？我看到的是底層打工者的無奈與掙扎」、「60公里，這配送費真的不貴」、「點餐的也真有耐心，居然能等6個小時吃飯」。（編輯：許智超）