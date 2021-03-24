重機停汽車格被嗆！「紙條1亮點」婆媽嗨了：拿來送我啦
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 15:41:22
市區的車位總是一位難求，讓不少開車族都相當煩惱。不過，就有網友抱怨，他將「重機」停在汽車格，反而被別人貼紙條狠酸「可以再沒水準一點沒關係」，讓他相當無奈，貼文曝光後，卻有網友看到亮點後，直呼「對方根本佛心來的」。
原PO在《爆料公社（官方粉專專屬）》表示，日前將自己的愛車停在汽車格內，沒想到卻被別人留了一張紙條，只見紙條上寫道，「你可以沒水準一點沒關係，就已經在沒有停車位停了，還占用汽車格，牆角邊不能停嗎？（看看門口車主）你呢？」這讓原PO感到相當傻眼，忍不住問「想問一下，騎大型重機是不能停在汽車格嗎？」貼文曝光後，許多網友也很氣憤，「傻眼，沒水準的人罵人沒水準」、「現在還有人不知道重機是停停車格」、「不然要停哪」、「重機停在汽車停車格，沒毛病啊」、「他不知道重機停機車格會罰錢嗎」、「沒知識，真的可怕」。另外，也有不少網友發現，用來貼紙條的貼紙竟是「全聯貼紙」，「對方佛心來的，還送3張全聯集點貼紙，留下來可以賣錢」、「還怕飛走，貼紙重成本用3張」、「可惡！賺到三點」、「還給你用WMF的貼紙，賺欸」、「我差3張貼紙就集滿了」、「下次停車直接放集點卡吧」、「可惡！好想要那三點，拿來送我啦」。（編輯：許智超）