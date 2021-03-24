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買AirPods深夜用！男吐「真實理由」　網急壞：後果很慘

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 15:47:42

AirPods
▲有網友指出，最近想拿AirPods Pro深夜使用，但理由一曝光後，卻引來眾人瘋狂勸退。（示意圖／翻攝Pixabay）
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有網友指出，自己想買AirPods Pro拿來深夜使用，理由一曝光後，卻引來眾人勸退直喊「千萬不要！」
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原PO於PTT上發文，表示最近使用了市面上的耳塞，卻發現無法抵擋住家外的噪音，「想說來買AirPods Pro開抗噪模式，不放歌曲這樣應該可以抵抗窗戶外面的噪音吧。」這也讓他好奇提問「不知道有沒有大大這樣做的麻煩分享一下心得，或者有沒有推薦的耳塞告知小弟我一下。開抗噪模式不放歌air pods pro可以撐到天亮嗎？」
▲原PO好奇詢問「AirPods
▲原PO好奇詢問「AirPods Pro 晚上睡覺當耳塞行嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，卻有許多人表示不太建議，「會早上起床滿地找耳機」、「建議不要，上次有人戴著睡著吞下去」、「前幾週的新聞吧！一個老外戴著睡結果醒來吞進去了」、「直接塞耳塞不就好了...」、「耳塞才好用，所有耳機播音樂對聽力都是個傷害知道嗎」。
另外，亦有行家認為此舉可能會導致電池耗損更快，「就算可以剛好撐到天亮，電池可能也會衰老的很快....後果很慘」、「我最近也遇到一樣問題，誠實說噪音擋不住，除非聽點東西，但缺點就是電量很快耗完」、「離開盒子就會耗電，這樣做會傷電池吧…」。
甚至有過來人分享慘痛經歷，直言「戴過，晚上12點睡，凌晨5點被電量過低的提示聲嚇醒」、「我是睡覺ㄧ定要戴耳塞的人，我都是戴螺旋狀的耳塞，有次睡前臨時找不到耳塞，就拿Pro來用，是沒辦法撐到早上的，而且半夜還被耳機沒電的警示音吵醒」。（編輯：陳雅雲）
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