房市／A7合宜住宅 4、5月將現轉售潮
財經中心/綜合報導
2021-03-25 08:00:00
今(110)年四月起，桃園龜山A7合宜宅五年限制移轉的閉鎖期陸續到期，恐將引爆轉售潮，已有6家房仲業者看中市場大餅進駐A7重劃區布局，目前約有10-20間合宜住宅釋出，預估3-5月將有轉售潮，下半年更可能會爆量。
A7合宜住宅今（110）年3月起限制移轉大限陸續到期，共有遠雄、皇翔、麗寶、名軒四大建商所蓋共4238戶，當時成交價平均單坪約15萬，對照周邊的A7重劃區去年的交易均價為23.4萬，轉手獲利可期。信義房屋長庚重劃店長李德煌表示，A7重劃區假日的案場買方都很多，售價緩步上揚，加上A7合宜住宅3月後移轉陸續解禁，已有6家房仲業者看中市場大餅而進駐，房市將趨於白熱化。李德煌分析，目前合宜住宅釋出量約10-20間，預估4、5月釋出量會更多，因合宜住宅建材較為一般，因此若與其他案子相比，其他建案的房價會是合宜住宅房價的天花板，以4棟合宜住宅依離捷運站遠近預估成交價落在22至23萬之間，而目前A7重劃區的預售案場成交價25至30萬，合宜住宅的價格仍有一定的競爭力。大家房屋林口捷運A7加盟店魏詩桓觀察，目前屋主釋出的售屋訊息多在測試市場行情，且屋主看到A7重劃區為桃園市政府的重點發展區域，因此開價區間目前設定在25至28萬。魏詩桓評估，買方詢問度高，但會因為附近新建預售屋的付款條件與價況而對合宜住宅的價格有所考量，也因合宜住宅釋出量急速上升，因此成交價應會經過向下盤整，不過由於合宜住宅的地段離捷運站都是步行距離，他評估，小坪數有機會成交每坪23-25萬，大坪數落在23萬左右，今年下半年轉售將爆量。