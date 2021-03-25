房市／壽司郎桃園首店 選在中路重劃區
財經中心/綜合報導
2021-03-25 08:30:00
過去日商插旗設店，往往成為當地機能發展的指標之一，近期因「鮭魚之亂」在全台掀起改名風潮的日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於桃園的中路重劃區開設桃園首店；在地房仲觀察，中路重劃區大樓密集度高，且半數區域持續開發中，日商壽司郎應是看好未來消費人口與集客效應，才在此設獨棟街邊店。
中路重劃區面積為103公頃，社區大樓屋齡5年內，約半數為成屋，半數還在發展中，成屋的社區大樓分布在力行路周邊，屋齡3年社區大樓都已入住9成，居住人口穩定發展中。信義房屋中路重劃店店長呂杰翰觀察，日商壽司郎將於國際路與文中路口設獨棟街邊店，目前正在招募人才，開幕時間未定，會選擇進駐中路重劃區主因還是中路重劃區的租金較鄰近的藝文特區便宜，但未來進駐的人口潛力不輸已發展成熟的藝文特區，尤其壽司郎選址的路段在國際路上，為主要幹道，來往交通都很方便。桃園中路重劃區因發展約5年左右，區域內生活機能較為缺乏，呂杰翰表示，區域內已有5間超商，但較為分散，未來也預計會有全聯購物中心在正光路建獨棟商場，區域內除了即將開幕的迴轉壽司「壽司郎」，另有1間鐵板燒餐廳、1間日本料理餐廳，也有咖啡廳、早午餐廳將開幕，生活機能逐步完善。不過，中路重劃區因與舊商圈連結，最快5分鐘車程可至力行市場、南門市場，到周邊商圈像是市府商圈、藝文特區等。呂杰翰表示，中路重劃區的機能逐漸發展中，區域房市的行情是否面公園、建商品牌都影響單價，面公園的指標建商，單價區間在35-37萬、平價建商在31-33萬，非面公園的指標建商單價區間在31-33萬、平價建商在28-30萬。