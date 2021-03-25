房市／台南小資族扛房貸翻倍 超過五百萬
財經中心/綜合報導
2021-03-25 18:00:00
根據金融聯徵中心統計，台南市「年收百萬以下、年齡20至30歲」的購屋族，10年前後房貸負擔金額近乎翻倍成長。但特別的是，房貸申貸件數並未因此減少，且在地房仲也觀察到，由於新建案供給量變多、當前利率低等因素，年輕購屋族的買房意願並沒有被澆熄。
金融聯徵中心資料統計台南市房貸申貸狀況，年收入在100萬以下、年齡介於20至30歲的房貸申貸者，2020年全年有1634件，平均授信額度539萬，以平均貸款成數74成回推，購屋總價約720萬，平均利率為1.49%，平均購買面積則為149平方公尺（45坪）。而10年前，同樣收入條件與年齡層的申貸者有1697件，平均授信額度284萬，以貸款成數73成回推，購屋總價約390萬，平均利率則為1.88%，平均購買面積也是149平方公尺。從數據來看，雖10年前後年輕小資族所負擔的房貸金額，增加了90%，但申貸件數幾乎是持平的。信義房屋永康店店長陳萱蓉就說，除了通貨膨脹等大環境因素之外，近期台南市增加許多新建案，房價勢必墊高，因此所需負擔的房貸金額自然也跟著變高，但屋齡較新、利率較低等誘因，加上自住剛性需求一直都在，仍會吸引年輕小資族購屋。陳萱蓉進一步分析，屋齡新、地點好、採光佳、樓層高等條件的物件，無論哪種年齡層、收入高不高的買方，一定都喜歡，但最後仍要回歸個人能力。不過，據她觀察，先排除個人能力的不同，越年輕的買方，通常對於距離市區遠一些的物件，如往來市區騎機車10至20分鐘左右的距離，接受度相對高。但陳萱蓉也觀察到，一般來說，30歲以內的購屋族在台南仍屬少數，晚婚、晚生是因素之一，另外就是購屋需要存夠頭期款，通常家中長輩有資助，才有機會在30歲前購屋；反而30多歲者，因有結婚成家的需求，購屋意願會更為強勁。