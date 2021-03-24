超市結帳都很急？她1句狠酸店員　反遭眾嗆爆：沒打過工

多數人每過一段時間都會定期到賣場、超市補貨生鮮食品、家庭用品等，不過就有一名女網友發文抱怨，表示無論是到早餐店、超市或是超商，店員結帳都很急，還會「把東西直接往一旁推」，讓她相當不理解，貼文一出，卻遭到網友嗆爆。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家結帳都很急」為題發文，表示她非常不懂為什麼無論是到早餐店、超市或是便利商店，「結帳時都要那麼急，我東西都來不及收，店員就要幫下一個人結帳」。

原PO接著表示，也許這樣結帳的速度會快一些，「但感覺真的很差，還有店員把你的東西往旁邊推的，我覺得這些店員們可以學學尊重，不要那麼咄咄逼人，又不是收得特別久，在正常時間範圍應該要等一下吧……」？

▲一名女網友抱怨每次到超市或超商結帳，店員都很趕，貼文一出反遭網友嗆爆。（示意圖／取自pixabay）

另外，也有自稱店員的網友們留言揭真相，「公司就是訓練你要快，做什麼都慢吞吞真的事情做不完，便利商店一堆雜事沒辦法，尤其結帳可能要領貨要泡咖啡要擠霜淇淋，不快一點被罵的反而是店員」、「因為還要補貨，找過期啊，你以為很閒喔」、「因為公司不喜歡我們讓客人等太久，不好意思跟客人說可以請你到旁邊收嗎，所以只能輕輕的將東西往旁邊推，有時候後面都排了三個人以上了，有些客人結完還是慢慢的收東西，錢、發票按照夾層方向擺好，我看到都覺得急死了哈哈」。（編輯：郭佩蓉）