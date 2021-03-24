28歲男約相親！女「NG穿搭」赴會　他揭1破綻：背脊發毛

相親是許多現代人因為忙於工作沒有機會認識異性，而選擇去與對方見面、互相了解的場合，不少長輩也會出於善意盡力替晚輩安排相親。不過近日就有名男網友參加相親時，發現來的女方打扮得像「登山阿姨」，更點出一項破綻讓他感嘆「對我來說真的感覺不被尊重！」。

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這名28歲的男網友昨（23）日在社群論壇

《Dcard》

中貼文表示，日前被親友安排一場與29歲女子的相親，對方事先看過他的照片與臉書，相反的自己卻是什麼也不知道的情況下「保持著認識朋友的心態接受了邀約」。

當天見面時，原PO形容當下看到對方穿搭時，「我第一瞬間有一種震驚感從背脊衝上來」，只見女方在相親地點出現時，一身運動外套、登山褲和慢跑鞋，搭配紮起馬尾與炸開的瀏海，原PO就無奈表示「當天雖然也是輕鬆穿著，但至少整齊不失禮貌，頭髮還再赴約前髮廊整理一下，女方的樣子已經不是真性情的表現，對我來說真的感覺不被尊重」。

▲相親或約會時，許多人會費盡心思打扮，希望能給對方留下好印象，不過穿搭方式背後也透漏著不少小心機。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

接著他也補充表示，當天最後仍和對方共進晚餐、交換社群帳號，而在她的個人帳號中也看得出來平常女方是會打扮的，「但不知為何會用這種裝扮前來相親，不免讓我感覺是否這場相親只是一場煙霧彈，而我只是被利用而已」，同時附上一張當天穿搭的示意照提供網友們參考，更坦言「本來當天是有安排行程，但女方這樣的打扮出現走在路上，我真的無法…」 。

不少網友也對這樣的相親經驗紛紛給出建議，許多網友就推測「我覺得很大的機率是被家人逼的，她其實還不想結婚」、「說不定她是被逼相親的」、「她可能不想相親，想用這個方法勸退你」、「有可能她想要用平時的模樣給你看，有些女生不是每天化妝的」、「為了測試你吧，看你會不會因為只因為她最糟糕的外表被嚇到」，但也有網友坦承表示「不管男女，打扮隨便就是失禮」、「這蠻不尊重的，那就沒第二次了」。（編輯：楊智傑）