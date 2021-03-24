網購iPhone7超巨大！他驚「快跟人一樣高」 真相糗翻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 17:43:15
現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而手機的尺寸也逐漸變大，但若太大也會造成困擾。對此，就有名泰國男子網購一支iPhone7，沒想到包裹竟長達一名成人的身高，一拆開才發現真相糗翻了。
根據馬來西亞《東方日報》報導，該名男子先前在東南亞最大電商《LAZADA》網站選購一支iPhone7，但收貨時卻發現包裹快跟人一樣高，男子立刻拆開檢查，這才發現當初下單時太粗心，沒注意到自己購買的其實是iPhone造型的桌子。雖然男子感到相當錯愕，但還是和桌子留下合照，甚至將大拇指放在假的Home鍵上，結果比對之下，才發現桌子真的有夠大，事後，男子也在臉書分享，「下單時沒有仔細看產品描述，雖然一度覺得運費太貴，但當下沒有細想，簽收後才揭開這場大烏龍」。貼文曝光後，桌子逼真的外型也讓不少人以為是真手機，「我的天啊！這也太像真的吧」、「手工不錯，還是玻璃鏡面的」、「以為撿到便宜」、「SIM卡可以打開嗎」、「求桌子連結」、「怎麼沒發現自己買到桌子，太荒謬了吧」、「哇看起來蠻值得買的啊」。（編輯：許智超）