員工「狂請假」打遊戲！董事長佛心公告：全公司休假1天

這樣的企業文化可謂是真正的「佛心公司」！昨（23）日一間日本的VR企劃公司「Mark-on」發出聲明，表示因為本周五太多員工請假，董事長決定放全體員工一天假，而背後原因竟是日本遊戲廠商卡普空（Capcom）將在本周五（26）日販售《魔物獵人》系列最新作，董事長為了能讓搶購遊戲的員工安心冒險，決定放全公司一天假。

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這名年僅28歲的董事長檜山正樹昨日在

推特

上貼出公司的公告，親自表示由於3月26日是《魔物獵人：崛起》的發售日，公司內有太多員工早早在同一天請了假，所以決定乾脆讓員工們直接好好休假一天，更明定發售日當天為「魔物獵人假」，只要是公司內的員工都能不必工作，安心的在家打遊戲。

▲董事長宣布公告遊戲發售日當天員工可以休1天假。（圖／翻攝自檜山正樹推特）

事實上，這款《魔物獵人：崛起》是卡普空旗下動作遊戲《魔物獵人》系列最新作，即將於本周五任天堂Switch平台上發售，消息曝光後許多日本、台灣玩家也引頸期盼，等不及回家暢玩早就預購好的遊戲了。

根據日媒報導，檜山正樹的這則公告讓不少員工樂不可支，他本人也幽默表示放假的福利僅限旗下員工，身為董事長的他還是得乖乖工作。該則推特現已超過五萬多名網友分享轉推，更有羨慕的網友們在底下留言「請問還有缺同事嗎？」、「員工禮拜一開會請報告遊戲進度」、「辦公室氣氛真好」、「看來員工要熬夜三天打魔物了！」。（編輯：楊智傑）