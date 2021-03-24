爽列公司9大福利！她嗨喊「這項超讚」　網秒愣：很基本

面試過程是瞭解求職公司的最直接方式，不論是新鮮人找工作或是上班族想變換跑道，都相當看重職缺薪資和公司福利制度，而隨著勞權意識提升，許多求職者也發現部分徵才網站上列出的「福利」根本就是國家規定該給的勞工權益。日前就有名在科技業工作的女網友分享公司提供的9項福利，沒想到許多內行網友看了卻搖頭喊「看完你的覺得我公司福利真好！」。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

指出，這是自己的第一份工作，兩年來在科技公司享受的福利也被身邊的親友們公認還算不錯，她盤點出9項公司制度，其中就包含每個月一次午餐公司請客、部門聚餐、員工旅遊、年終固定1個月、每年固定調一次千元內的薪資和加班費，最後她還滿意的列出「女性同胞有生理假，不用看老闆臉色」這項，直言「這不是應付勞基法的假，是真的讓你請！」。

原PO表示，以上數項公司規定的福利制度相較身旁親友的工作待遇都還算是不錯，但沒有其他工作經驗能比較的她也忍不住納悶詢問「這樣算好嗎？還是我身在福中不知福？」。

▲公司基本福利與勞工權益息息相關，有網友就分享了自己公司的九項制度。（圖／勞保局官網）

不過這篇文章發出後，許多過來人雖然認同這幾項「福利制度」對員工來說很重要，但更多的是屬於「勞工權益」的範疇，有網友就尷尬回應「本來覺得我們公司福利很差了，看到這篇，抱歉，我們公司福利超好」、「看完你的覺得我公司福利真好」、「我覺得福利看上去還好耶！感覺大部分走勞基法」、「很多項不是福利，是基本該有的，但已經還可以了啦，因為很多爛公司連基本都沒有」、「符合勞基法就至少及格了呢」。

事實上，根據《性別工作平等法施行細則》第 13 條修正條文規定，女性受雇者提出生理假時，雇主不得要求提出相關證明，勞基法也規定女性受雇者每個月可以請1日生理假。此外，根據《勞工保險條例》規定，年滿15歲以上、65歲以下的勞工，並受雇於5人以上的事業單位，雇主應成立「投保單位」幫每位員工投保勞保。而若是5人以下的公司，雇主也仍需透過職業工會，幫員工投保勞保。至於健保部分，無論是否為低於5人的小公司，雇主都必須成立「投保單位」；至於健保費的分擔比例，則是雇主負擔60%保費、政府負擔10%保費、勞工自己負擔30%保費。（編輯：楊智傑）