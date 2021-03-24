買飲料喊「我要腦殘」！阿兵哥再做1動作　店員憋不住了

許多服務業從業人員在上班時，幾乎都曾碰到因為客人口誤而出糗的事，對此就有一名自稱在飲料店上班的男網友發文，表示在飲料店上班常會遇到一些「怪異問題」，他也分享了幾個他曾遇過的自身經驗，貼文一出，網友全笑翻。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「飲料店常見的傻眼時刻」為題發文，表示他自己在飲料店上班，常會遇到一些很怪的問題，或是客人講錯話的時候，「我大部分都是直接傻眼，然後跟客人互看」，是眼睛瞪大、嘴巴打開的那種傻眼程度。

原PO提到，像是有款飲料叫「海神」，結果一個女客人很認真地說「我要海龍，你們飲料名字叫起來好像車的品牌哦」，而原PO這時用不敢相信的眼神看著她「您是要海神嗎」，結果女客人突然開始大笑，「海神海神，好糗喔」。

▲一名自稱在飲料店上班的男網友分享一些曾遇過的有趣案例。（示意圖／PhotoAC）

最好笑的是，曾有一個阿兵哥看著他說「我要一杯招牌腦殘」，讓原PO整個人傻住「腦...腦殘？」，這時阿兵哥意識到自己說錯了，竟然手指貼褲縫（軍中對立正站姿的要求之一）大喊「更正！是招牌奶茶」，也讓原PO再也忍不住笑意，直接大笑出來。

另外還有客人問了像是「芭樂檸檬多多裡面是有芭樂、檸檬和多多嗎」、「請問紫米可可裡面有紫米嗎」等詭異問題，也讓原PO在文末直呼「整間店都充滿同事們的崩潰笑聲」，貼文一出，網友全笑翻，「招牌腦殘也太好笑」、「我上班的地方也有一堆人講錯名字，我都懷疑他們眼睛是不是有問題」、「被招牌腦殘笑死，喝過海神，聽起來感覺是comebuy」、「這篇好好笑」、「招牌腦殘，我笑到被同學關心」。（編輯：郭佩蓉）