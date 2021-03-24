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第一次去桃園！女搭小黃被問「外地來的齁」　結局超崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 22:06:32

▲有網友搭乘計程車時發現副駕上有名陌生乘客，一問之下才知道對方身份，同時也不禁直喊「好浪漫」。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友發文抱怨，表示自己的一次到桃園，攔了一輛計程車，上車後司機問「外地來的齁」，她也曝光崩潰結局。（示意圖／取自pixabay）

通常到了人生地不熟的地方，因為對於環境、路況相當陌生，因此多數人若是有需要，會選擇搭乘計程車代步，對此有一名女網友抱怨自己第一次到桃園，攔了一輛計程車，司機說了一句「外縣市來的齁」，怎知等她要開口時，竟然發生超傻眼的事，讓她很崩潰。

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該名女網友今（24）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文抱怨，表示第一次到桃園，人生地不熟的，「於是我攔了一輛計程車，上車後我給了司機地址」，而當司機看了一眼就問她一句「外縣市來的齁」？

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文抱怨。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文抱怨。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
原PO笑著回應「對啊，第一次來」，而就在她準備開口說第二句話時，司機大哥也開口了「到了，90塊」，讓原PO當場愣住，原來目的地離上車的地點其實很近，連首次跳錶都還沒結束，就要下車了。

貼文一出，網友全笑翻，「真的假的啦也太好笑」、「我也去過台北車站，搭計程車到新光三越過……」、「這個司機還不錯，有些司機知道是短途的都會立馬給個臭臉加不耐煩」、「怎麼辦，我覺得很好笑」、「買一個教訓，記得先看距離」、「真好賺」、「所以走路就會到的點，付了90」、「謝謝振興小黃行業，哈哈」。

也有網友給原PO建議，「Google map不錯用欸」、「原來你不會用google」、「可以先估狗再決定要不要搭計程車」。（編輯：郭佩蓉）

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