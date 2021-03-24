外送報酬連降！他怒罵「破公司」　網曝元老薪資：差5倍

美食外送服務近來成為台灣人飲食習慣不可或缺的一環，許多民眾也看中懶人商機早早投入外送員的行列，不過隨著平台調整接單報酬、外送員也抱怨「現在單真的超少」、「兩小時一單到底怎麼跑」，最近更有位外送員不滿的將自己跑單2年多來，不斷遞減的「薪資單」掛在愛車上，話題一時引發熱議。

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一名熊貓外送員疑似對公司調整外送員接單報酬不滿，於外送保溫箱外掛了一張「薪資概況」，上頭寫著2019年一單70元、2020年一單57元，2021年一單44元」，更在底下親手寫下「超78的破公司」這句狠話，畫面被路人拍下貼在臉書社團《爆廢公社二館》，立刻掀起網友們的熱議。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

文章曝光後有許多同行也出面向網友們解釋，其中一名元老級外送員更揭曉早期外送員的接單報酬，「元老一張240路過，降薪我就走了。當時一個月十萬以上很基本，而且我是大學課餘時間打工」，甚至透露當時颱風天接單「薪水兩倍還包計程車讓你坐！」，另外也有網友無奈感嘆「一開始的70元，是為了吸引人來應徵外送員，等外送員人數足夠後，自然而然就會調整到公司願意給的價格」。

▲外送員的接單報酬和訂單數量日益產生複雜的產業問題。（示意圖／NOWnews資料照片）

至於為何外送員訂單不僅報酬低，又幾乎接不到多少單，有同行就分析「這是因為現在有所謂的夾單機制，也就是以前10家店10張單一共需要10個司機，但現在夾單機制開放後，一個外送員就夾兩張單，變成只需要5個司機，換句話說，不管尖峰還是離峰，都只需要現在跑外送的一半司機，尤其在外送員很多的地方就會發生兩小時一單的狀況，實在讓他們苦不堪言」。

事實上，根據《中央社》報導，Foodpanda日前就曾對新制薪資計算公式做出聲明，富胖達公司強調這次結構性調整包括提高里程獎勵，讓遠近單的報酬獎勵依據付出呈現，也就是能讓遠距外送員得到更合理的報酬，避免騎快車搶單現象惡化，此外也加入消費者評價，透過制度讓消費者享受更好服務，優質外送夥伴也能得到更高報酬獎勵。（編輯：楊智傑）