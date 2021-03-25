NOW早報／別人吃海底撈狂被招待？員工揭真相：驚喜不斷
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 06:58:18
「吃海底撈狂被招待」羨煞學生妹！員工揭真相：會有驚喜
不少人喜愛吃海底撈，而海底撈火鍋也秉承著「服務至上、顧客至上」的理念，而近日就有一名女網友在網路上分享，自己看到許多親朋好友去吃海底撈都被「招待」，讓她十分羨慕，對此就有員工揭露這樣的真相，直言「會有驚喜」，引起熱議。這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「關於吃海底撈被招待」的文章表示，「之前朋友去吃，他說他每次去都被招待半份紅糖糍粑或是其他的，有時候看限時，也會看到朋友被招待，可能送娃娃或是飲料，還有看到送護手霜的」，這讓原PO感慨直言「吃了五次都沒被招待過...也不是想被招待，只是覺得怎麼其他人好像都很常被招待的感覺」。貼文一出，網友紛紛回應「之前被服務人員聽到要去夜店，他就下去買解酒液給我還有一張小卡片，超級暖心」、「我朋友跟男友兩個人而已他們半年內吃破萬，常常被招待肉品類項目，過年時候還收到海底撈湯包等等的一袋東西」、「通常五星會員每次都招待，我朋友都五星跟著他們吃就很飽」，而也有員工指出真相，「只要是2星以上會員就會有小驚喜哦，每次不固定也不一定是菜品，有可能是貼心小物，聽到水果很好吃打包一碗水果或是聽到家裡有人沒有來給餅乾一起享用之類，第一次來用餐的客人我也會主動招待，讓客人留下好的印象，當然客人用餐禮儀態度也很重要」。今日天氣／揮別濕冷天氣！中南部高溫衝30度 全台早晚溫差大 根據氣象局預估，鋒面影響減弱，今（25）日雨勢將趨緩，不過受到東北季風影響，仍應注意早晚溫差大，而風向在週五至週日轉為偏南風，各地溫度將陸續回升，除了山區午後雲量略增，偶有零星降雨外，其他地區皆為晴到多雲的天氣。溫度方面，受到東北季風影響，今天全台清晨溫度偏低，北部最低至14度，其他地區最低為16度，而白天最高溫北部22度，東半部25度，中南部可達30度，須注意早晚溫度變化，民眾出門需要多添件外套。福原愛爆1通電話狠斬4年婚 江宏傑無奈淚崩回應了福原愛返日後被爆出疑似外遇神祕高壯男，與江宏傑的婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，而近來有消息指出，在今年春節時，福原愛透過視訊向江宏傑要求離婚，讓江宏傑崩潰，對此2人所屬的華研國際也回應了。昨（24）日有消息指出，福原愛在春節期間，以視訊電話向江宏傑提出離婚，江宏傑難以接受，嘗試挽回福原愛，之後福原愛還被日本周刊拍到與高壯男同遊的照片，種種壓力讓江宏傑不堪負荷，難過到崩潰痛哭，甚至幾度在工作人員面前忍受不了情緒。而針對此事，華研國際表示「福原愛、江宏傑皆是華研國際音樂簽約藝人，關於夫妻間的私事希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」F-5E戰機失事 蔡英文赴台東慰問飛官家屬台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日執行訓練任務時失事，一飛官中尉羅尚樺不幸殉職、另一名飛官上尉潘穎諄失蹤。總統蔡英文昨（24）日下午將前往台東殯儀館弔唁，同時慰問其家屬。F-5E戰機是在執行訓練任務時失聯，軍方指出，此次訓練為4架編隊飛行，其中2、4號機碰撞後落海，2飛行員已跳傘，一位上尉目前失蹤，另一名則不幸殉職。蔡英文第一時間請國防部長邱國正到台東指揮救援，同時空軍成立應變中心，全力協助。蔡英文在羅尚樺靈前上完香後，彎腰握住羅父的手致意，羅父淚眼向蔡英文哭訴，軍備的問題一再重演，大家都知道問題在哪，為何還是不斷發生？最後忍不住連說三聲「我好痛、好痛」、「如果可以，希望這是國軍最後一位犧牲的飛行員。」隨後他頻頻向蔡英文道歉，也謝謝總統、謝謝國家的栽培，讓兒子完成夢想、捍衛疆土。中職／一肩「扛」起鄭文燦 樂天女孩陳伊：市長要減肥啦樂天桃猿23日在主場桃園球場進行開幕戰，吸引7884位球迷到場觀戰，包括桃園市長鄭文燦、中職會長蔡其昌等人也都到場，而鄭文燦在猿隊擁有大量進攻機會時，不但下場跟樂天女孩同樂，最後還被「扛起」，讓不少網友笑說：「原來選市長是為了這個？」另外球迷們也為出力最多的樂天女孩11號陳伊抱屈，要球團幫她「加薪」。陳伊表示「學姊有說過鄭市長很愛棒球，一年至少都來球場10幾次，雖然昨天輸球，但他每次來贏球機率都很高，是幸運星，但還是要說一下市長真的好重，要減肥啦。哈哈。」就連隊長籃籃事後也發文笑說「這是我抬過最重的人」，也馬上再度加註「我是說身分地位」。員工「狂請假」打遊戲！董事長佛心公告：全公司休假1天這樣的企業文化可謂是真正的「佛心公司」！23日一間日本的VR企劃公司「Mark-on」發出聲明，表示因為本周五太多員工請假，董事長決定放全體員工一天假，而背後原因竟是日本遊戲廠商卡普空（Capcom）將在本周五（26）日販售《魔物獵人》系列最新作，董事長為了能讓搶購遊戲的員工安心冒險，決定放全公司一天假。這名年僅28歲的董事長檜山正樹昨日在推特上貼出公司的公告，親自表示由於3月26日是《魔物獵人：崛起》的發售日，公司內有太多員工早早在同一天請了假，所以決定乾脆讓員工們直接好好休假一天，更明定發售日當天為「魔物獵人假」，只要是公司內的員工都能不必工作，安心的在家打遊戲根據日媒報導，檜山正樹的這則公告讓不少員工樂不可支，他本人也幽默表示放假的福利僅限旗下員工，身為董事長的他還是得乖乖工作。該則推特現已超過五萬多名網友分享轉推，更有羨慕的網友們在底下留言「請問還有缺同事嗎？」、「員工禮拜一開會請報告遊戲進度」、「辦公室氣氛真好」、「看來員工要熬夜三天打魔物了！」。（編輯：張嘉哲）