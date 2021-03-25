永遠吃不膩的泡麵是哪款？眾狂喊「2神品牌」：必扛兩箱
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 07:42:52
泡麵因其便利的特性，不少人都會選擇拿來當正餐或者宵夜，而市面上的泡麵款式百百種，除了國內生產品牌以外，也有進口不少國外的泡麵。近日，就有網友討論「哪一款泡麵是吃不膩的霸主？」貼文引發熱烈迴響。
原PO在PTT貼文指出「等了許久終於又要連假了，除了被迫去墓園晃一圈，已打算在家廢三天，身為肥宅沒有人約，在家吃三天泡麵很正常，之前買過明星拌麵，結果還要開火煮實在不方便，不如直接吃泡麵，想問問各位心目中的泡麵霸主是誰？哪一款你最吃不膩？」貼文一出，網友紛紛回應「日清全場唯一支持」、「還真的只有日清」、「維力好吃但是很膩」、「印尼泡麵第一啊」、「日清啊，哪次不日清」、「營多麵啦，超便宜又好吃」、「20年前是維力，現在還是維力，台灣泡麵市場都沒長進」、「只推日清」、「只有日清才能上的了檯面吧」、「印尼泡麵必扛兩箱啦，好吃又便宜」、「台灣泡麵市場已死，基本上沒吃不膩那東西」。綜合網友意見，不少人最推「日清」與「印尼泡麵」兩款，不過，也有網友表示「來一客鮮蝦還不錯」、「統一肉燥麵用煮的」、「最近都吃拉麵道。每個口味都很好吃」、「來一客牛肉蔬菜」、「統一肉燥麵吧，其他味道重的吃幾次就發現破綻了」。（編輯：張嘉哲）