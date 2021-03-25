NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

KTV慶生惡搞撒冥紙！4人穿麻衣畫面曝　網揭「恐怖下場」

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 07:58:41｜2021-03-25 07:58:47

▲網路上瘋傳一段年輕人在KTV慶生的影片，友人穿著麻衣在地上爬，看起來就像辦喪禮般，令人傻眼。（圖／爆廢公社二館）
▲網路上瘋傳一段年輕人在KTV慶生的影片，有人穿著麻衣在地上爬，看起來就像辦喪禮般，令人傻眼。（圖／爆廢公社二館）
年輕人慶生創意十足，先前有人將朋友綁在電子花車上遊街，有人則是被綁在電線桿上遭雞蛋洗身體，也有人在KTV裡面歡唱，再邀請猛男來一段熱舞秀。不過，近日網路上瘋傳一段影片，一群年輕人在KTV慶祝朋友生日，但卻有人穿著喪禮才穿的麻衣在地上爬，一旁更有人在撒冥紙，讓網友全部傻眼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「爆廢公社二館」貼出影片表示「現在年輕人是沒東西可以玩了嗎？」只見畫面顯示，一共有四個人穿著麻衣跪在地上緩緩爬進KTV包廂，旁邊還有人打扮成道士正在撒冥紙，一旁的主持人則高喊「生日快樂」，超衝突的畫面讓人看傻眼。
▲網路上瘋傳一段年輕人在KTV慶生的影片，友人穿著麻衣在地上爬，看起來就像辦喪禮般，令人傻眼。（圖／爆廢公社二館）
▲網路上瘋傳一段年輕人在KTV慶生的影片，有人穿著麻衣在地上爬，看起來就像辦喪禮般，令人傻眼。（圖／爆廢公社二館）
影片一出，不少網友紛紛不贊同這樣的行為「有事嗎？就不要玩一玩真的出事」、「一點都不好笑＝＝」、「這玩笑開不起好嗎...」、「KTV都很陰，竟然有人敢這樣玩＝＝」、「你爸媽看到臉都綠了」、「真的不要亂開這種玩笑欸，太誇張」、「很扯，我如果是當事人我會超火」。
另外，也有網友分享經驗「之前唸書的時候，隔壁班同學也有玩過類似的遊戲，把報紙當成衣服，接著跪在地上爬，沒想到慶生完才過一周，生日的同學就被車撞死了」、「之前有朋友也是這樣玩，當有趣，結果過沒幾天就出車禍重傷，不敢說有直接關聯，但你內心還是會暗自覺得怪怪的，真的別開這種玩笑」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
60.71%39.29%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.54%88.46%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀