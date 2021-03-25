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逛好市多見停車場全滿！女驚「賣場沒人啊」　真相超尷尬

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 08:14:02

▲好市多涼麵竟暗藏「謎樣數學題」。（圖／公關照片）
▲好市多近幾年在台灣超夯，是不少人愛逛的賣場之一。（圖／公關照片）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，近日就有許多高雄的網友上網抱怨，表示去逛好市多時，發現停車場的位置全滿，但賣場裡面人潮並沒有停車的多，感到非常納悶，沒想到背後真相超尷尬，引發熱議。
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一名網友在「高雄點」臉書粉專抱怨，表示自己去逛好市多時，明明高雄大順店才剛開始營業，但內部停車場的機車格幾乎已經全滿，過沒多久汽車也開始出現回堵的狀況，但實際進到賣場卻發現根本沒有停車場那樣的人潮，讓她不解地去詢問原因。
▲網友抱怨高雄好市多大順店才剛開始營業，停車場就被停爆。（圖／高雄點粉專）
▲網友抱怨高雄好市多大順店才剛開始營業，停車場就被停爆。（圖／高雄點粉專）
「沒想到詢問之後才發現是因為附近的『義享天地時尚廣場』剛開幕，不僅來客人數太多負荷不了，就連員工也將機車停在好市多」，不少網友紛紛直呼「真的要去好市多的人超尷尬的」、「原來是因為這樣，想說七早八早怎麼好市多停車位都滿了」、「這要改善吧，不然真的去好市多的人反而沒停車位」。
對此，義享天地時尚廣場回應，確實目前並沒有規劃員工專屬車位，內部也已針對此事商討研議。但每個商場都有停車標準，如果員工有好市多會員卡，也是符合好市多停車標準，並無法去禁止規範；而好市多大順店則表示，將派員工在停車場入口檢查，只有持有會員卡的民眾才能入場停車，藉此保障會員權益。（編輯：張嘉哲）
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