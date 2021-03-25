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洗髮精怎挑？網買「1地雷」超崩潰　內行揭迷思：都套路

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 08:30:27

▲洗髮精都怎麼挑的？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗髮精都怎麼挑的？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
洗髮精是大家必備的民生用品，不過市面上洗髮精款式百百種，挑選類型也見仁見智。近日就有網友在PTT女孩版提到，好奇大家洗髮精都怎麼挑的？貼文立刻引發熱議，網友們狂喊「1地雷」，若買到真的相當崩潰，更有內行人揭一迷思，直言「就是套路消費者的說辭」。
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原PO表示，前陣子換了某南韓品牌的洗髮精，味道很香，剛洗的前幾天覺得還不錯，頭髮也蠻蓬鬆的，但後來發現洗頭的時候頭髮掉很多，但不是那種打結的掉髮，因為洗起來還算順，不解為何會這樣，不禁好奇詢問「各位有這樣的經驗嗎？好奇大家洗髮精都怎麼挑的？可以控油又保護頭皮的洗髮精，有推薦的嗎？」
▲洗髮精都怎麼挑的？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗髮精都怎麼挑的？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，紛紛回應「我覺得要看天氣和動作，平常上班待在室內就保溼，外出一天回來用控油」、「我都挑最便宜，反正我基因超強，頭髮頭皮都不用什麼保養就長很好」、「我都挑味道」、「挑可以洗全身的」、「我都用非開架」。
對此，許多網友狂喊買到「1地雷」實在相當崩潰，「不買有精油的、有植萃的，有保養油的超容易致敏」、「不買任何油類、精油、植萃的，也不用洗髮皂」；有網友則認為「開架的洗髮精多半是刺激成分，這早已是公開的祕密，真正好的洗髮精不會出現在一般通路，只會在特殊髮廊或專櫃才買得到」，卻有網友反擊「只有專櫃才好，不就是套路消費者的說辭嗎？」其實只要搞懂自己頭皮狀況、常換洗髮精即可。（編輯：賴詠璿）
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