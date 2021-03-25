客開門取餐就嗆「這句」！外送員呆掉 一騎車驚：被弄了
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 08:42:06
外送平台近幾年來超夯，不少人只要在家用APP點餐，美味的餐點就會送到家門口，不過，由於顧客跟外送員眾多，經常發生一些意想不到的事件，引發討論。近日，就有外送員分享自己送水果到顧客家時，顧客一開門就先嗆「一句」，讓他感到很不好意思，但隨後才發現當下被弄了，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「剛剛送了一個綜合水果拼盤、甘草芭樂、番茄蜜餞送到客人手上，結果客人一開門就嗆『怎麼是冰的？』我看他很兇我就說不好意思....結果客人就很生氣的甩門，但後來我騎車越想越不對勁....水果不都是冰的嗎？是我的認知錯誤還是客人有問題，我還跟他道歉」。貼文一出，網友紛紛回應「你也太可愛哈哈，難不成水果要加熱？」、「要微波要講啊www」、「爛客無極限」、「真的很無語，水果哪有人在吃熱的」、「不冰就臭酸了啊」、「想吃熱水果可以說嘛」、「拿到超商幫他微波一下」、「笑死，氣勢太逼人直接以為自己錯，點外送水果哪次不冰啦」、「被奧客給陰了，你還道歉哈哈哈」。另外，也有網友表示「因為他要的是現切，如果是冰的表示不是現切」、「他是說他要現切的意思，只是表達錯了」、「客人覺得應該要現切...所以才說為什麼是冰的」、「水果攤怎可能給你現切，不冰怎麼賣啦」。（編輯：張嘉哲）