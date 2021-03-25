搬家完被爆料！租屋旁竟是凶宅 「房仲6字回應」他氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 10:48:33
不少學生以及上班族都希望能夠找到CP值超高的房子，讓自己住得舒適。近日，卻有網友抱怨，他透過房仲租到一間不錯的套房，沒想到搬進去後，竟從鄰居口中得知「隔壁是3死命案的凶宅」，氣得他立馬找房仲詢問，但對方的回應卻讓他傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，他最近找了一間還不錯的套房，但住進去後卻從鄰居口中得知，旁邊的房子是2019年3死命案的凶宅，他聽完立馬詢問房仲，結果對方的回應竟是「不知情，但後面仲介才又說，他沒有義務告知」。房仲認為「若不是本戶（原PO租的套房），就沒有義務告知我們附近有凶宅」，原PO只好自行跟房東協商，最後同意退租並歸還2個月押金，但他還是忍不住抱怨，「就算沒有義務，但剛開始問還裝不知情，後面才說沒義務，這種錢收了，就不關我的事的態度，真的很不可取」。許多網友也紛紛回應，「這種房仲也太沒良心了」、「有凶宅都不告知，真的太扯了」、「說真的是我也不敢住」，不過，也有人說，「我覺得房仲沒問題，只是道義上不妥」、「法律本來就沒規定隔壁是凶宅要告知」、「租你的那一戶，確實沒問題，當然，態度就是另一回事了」。（編輯：許智超）