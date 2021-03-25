外送員被凹「土裡挖鑰匙」！借廁所洗手遭拒：怕老公誤會
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 10:48:42
外送平台近年超夯，民眾只要在家動動手指點餐，美味餐點就會送到家門口。不過，由於顧客跟外送員眾多，經常發生一些意外不到的糾紛，引發討論。就有位外送員抱怨，客戶要求他從花圃的土裡挖出鑰匙，讓外送員的手沾滿泥沙很是狼狽。而想借廁所洗手，對方卻又以「怕老公看到會誤會」為理由拒絕，讓他好無奈。誇張行為掀起熱議，網友都怒轟「土中挖鑰匙太扯了！」
有位外送員在臉書社團《UberEats全台討論區》發文，點名抱怨客人「吳媽媽」，直呼「你真的不要給我太誇張喔！」而從原PO分享的點單備註照片可以看見，吳媽媽是替公寓住戶團購，要麻煩外送員分別一一將物品挨家挨戶送到，然後大門鑰匙還埋在花圃土裡得外送員自己用手挖出來。原PO傻眼怒批，「公寓住戶要省運費要賺優惠我沒意見，但是弄成這樣，是在玩尋寶遊戲就是了？」誇張的是，附近沒有水龍頭，原PO想進門借廁所洗手，「吳媽媽」卻說怕「老公剛好下班回來看到會誤會」拒絕，讓原PO無奈直呼「你幾歲我幾歲？誤會個頭」。而說好會有小費，其實就是「總共392拿400很得意的說不用找了」，讓原PO氣炸高喊「要不是滑開就不能棄單了，鬼才給你送」。誇張行徑讓網友看不下去，紛紛留言回覆說，「我才不要挖土」、「在土中挖鑰匙已經夠奇葩了！居然還讓你捱家捱戶送貨，吳媽媽妳扯翻天」、「誰訂的送給誰...如果大廈10幾戶也搞團購，送完一個小時就過了」、「這好糟蹋司機哦」、「在土裡挖鑰匙，還分發給指定住戶，好誇張」、「是我鑰匙就丟水溝」。（編輯：倪浩軒）