婆婆「4字箴言」常掛嘴邊！人妻好崩潰 網一看全無奈
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 11:48:33
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難，媳婦與婆家人間的糾葛，有時真的只有身在其中的人才能理解。就有位人妻抱怨，自己每次和老公發生口角，婆婆來關心的時候永遠只會說「4字箴言」，讓她好崩潰，直言害怕自己忍不住會失控。
有位人妻網友在PTT發文，透露自己每次跟老公吵架，婆婆來關心怎麼了的時候，都只會對她說「你要忍耐」，反覆不斷地「要忍耐～」讓原PO直言「聽了真的很煩，這種感覺就是她兒子都沒有錯，都是媳婦的錯，媳婦就是要讓...」原PO表示，自己以往都是當成耳邊風，但聽久了真的覺得很崩潰。原PO最後不禁詢問大家，「下次聽到婆婆說要忍耐，應該怎麼回應呢？我怕我下次失控回她忍個大頭」。網友紛紛在底下留言回覆說，「上一輩的就是這種觀念啊..聽聽就好」、「不要吵到讓婆婆知道就好了」、「還是好好跟先生溝通，請第三人不要插足夫妻爭吵」、「別期待婆婆會站在你這邊啊..」、「跟我婆婆差不多，然後我就會更火大的罵我老公」。另外也有網友認為，「重點在這個男人」、「當年新婚時遇過一樣的事，當時心底也有些不平衡，所以懂你感受，後來發現先生遇到長輩來問我們夫妻私事時，都是請她不要管，我們自己會處理，至此我才明白，其實長輩沒錯，錯的是願意跟長輩討論夫妻問題的自己」、「婆婆要的是你們夫妻兩人和好不要吵架，而不是單方面讓他兒子居高臨下要你跪拜認錯。如果是這樣，那就不是過來要你忍忍，而是過來數落你說你哪裡錯了」。（編輯：倪浩軒）