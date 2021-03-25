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客叫外送還狂道謝！同行一看「備註」秒翻白眼：別再裝了

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 11:27:26

▲有網友分享一張「落落長」的訂單，讓人看了相當傻眼。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲有網友分享一張「落落長」的訂單，讓人看了相當傻眼。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
近年美食外送平台掀起熱潮，只要在家動動手指就有美味餐點送上門，且民眾也可以在備註上要求店家客製化餐點。對此，就有網友分享一張「落落長」的訂單，即使客人不斷道謝，還是讓人覺得是名奧客，貼文曝光後，網友也忍不住直呼「這會直接拒單」。
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原PO在《爆廢公社二館》貼出一張訂單，只見上頭寫著「飯量少但要比一半再多一些」、「菇類配料要多一點、奶油醬汁給很多」、「把麵包換濃湯但只要湯不要料」、「不要義式香料和黑胡椒」，除此之外，還提醒外送員要注意餐點，「不要把兩袋餐點又裝在一起，因會擠壓壞最底層的餐點」。
▲客人的備註共分成7點，甚至還提醒外送員「要注意餐點」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲客人的備註共分成7點，甚至還提醒外送員「要注意餐點」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
雖然這位客人在備註上寫「麻煩」、「謝謝」，甚至還向外送員說「新年快樂，辛苦了」，但如此「落落長」的備註，還是讓人忍不住大翻白眼，也不禁質疑這位客人根本是名奧客。
許多網友看完也相當傻眼，「別再裝了，這擺明就是奧客」、「不接就好，省得浪費時間處理這種單」、「傻眼，這種訂單誰會想接」、「絕對拒絕餐點」、「好囉嗦喔！如果店家忙，誰有時間一條一條看啊」、「如果我是業者，我會直接按下取消訂單」、「好像打了謝謝，所有要求都能被合理化一樣哈哈」。（編輯：許智超）
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