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一副眼鏡配到破萬！男問「有差嗎」　神差異曝：逼不得已

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 12:19:15

▲現在3C科技發達，不少人長期使用造成眼睛近視，因而要配戴眼鏡。（圖／NOWnews資料照）
▲現在3C科技發達，不少人長期使用造成眼睛近視，因而要配戴眼鏡。（圖／NOWnews資料照）
現在隨著科技越來越發達，人手一機早已經是見怪不怪，不少人可能從小就接觸3C、電動產品，導致近視要戴眼鏡，但是一副眼鏡的價格從低於一千元到破萬元都有。對此，就有網友討論「眼鏡貴跟便宜差在哪？」貼文引發廣大迴響。
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原PO在PTT貼文指出「有些眼鏡行1000塊就能配到好，有些光鏡框就好幾千，甚至有配到破萬的那種眼鏡，那這兩種眼鏡會差很多嗎，鏡片好不好對眼睛有很大差別嗎？有沒有大神能夠出面解惑一下？」
▲有網友好奇提問「一副眼鏡」配到破萬是什麼狀況。（圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友好奇提問「一副眼鏡」配到破萬是什麼狀況。（圖／翻攝PhotoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「鏡片真的有差，最好跟最爛各戴一次你就有感覺了」、「鏡片是真的有差，有的抗藍光、遠視、閃光什麼的」、「鏡片貴的比較不容易脫膜」、「高度數絕對有差，物體變形、折射成多個像等，三千以下的都太爛」、「我的鏡框4500，鏡片11000，給你參考」、「主要是貴在鏡片啦」。
另外，也有不少過來人表示「近視越重的人一定有感，太便宜的鏡片很厚」、「鏡片的厚薄和可視角度差很多，兩三千的鏡片超級厚，如果不想這麼厚，逼不得已只能掏錢弄薄」、「高度近視的人有感，沒破萬的鏡片都超厚....戴起來很像比目魚，所以一定要加錢配薄鏡片」。（編輯：張嘉哲）
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