衝郵局辦卡撞見「爸媽秘密」！嫩妹暗自竊喜：被騙17年了
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 12:39:46
有些秘密是即便你天天和這個人相處都不見得會發現的！近日，就有一名女網友分享「自己因為要去郵局辦卡，結果卻意外發現父母隱瞞自己的秘密」但她看完之後暗自竊喜表示，雖然被騙了17年，但還是覺得活得開心就好，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「之前小時候媽媽問我如果他們離婚我會跟誰的時候我都不以為意，現在我已經18了，因為要辦郵局卡，但發現我爸和我媽的配偶欄都沒有人，所以只能去申請戶籍謄本，剛開始我爸還騙我說，因為要買房貸款這樣利息比較便宜，所以把配偶欄用掉，我還真信了」。「結果後來才發現他們根本就已經在17年前就離婚了....騙我騙那麼久，但其實我也有點小開心，因為他們個性就真的不合啊！而且我已經想過很多次，如果他們哪天要離婚我一定不會反對，我真的覺得沒差，反正那是他們的人生也總不能被小孩綁著吧，父母也是人啊，活得爽就好，但是他們也騙我騙太久了吧 ！我是要怎麼攤牌啦！」貼文一出，網友紛紛回應「很多父母不想讓孩子覺得自己跟別人不一樣，或是他們之間的問題影響到孩子，有些是不知道該如何跟年幼的孩子開口，所以選擇隱瞞，讓妳至少成年了才讓你發現」、「我的故事跟你一模一樣，差點以為我發的」、「我還是長大才知道我媽不是親媽勒...被繼母照顧長大的me」、「我也是.....大學需要印戶口名簿的資料的時候才看到好像根本沒結婚，是我爸直接以生父的身分認養我」、「能瞞你17年也是厲害欸，表示你父母很愛你」、「17年太猛了」。（編輯：張嘉哲）