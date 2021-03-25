早餐店給「2枚神奇硬幣」男震驚！內行抖真面目：你賺到
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 12:48:24｜2021-03-25 13:21:57
你有看過這種硬幣嗎？一名網友先前指出，自己先前到早餐店用餐，結帳時對方就找了兩枚神奇硬幣給他，隨後他也貼出照片分享給大家，卻引來不少內行人一看相當激動，紛紛讚嘆直喊「賺到了！」
原PO於臉書社團《路上觀察學院》上發文，表示早餐店找錢時，就給了他2枚硬幣，他當下就驚嘆直呼「早餐店找的神奇東西，還一次兩顆」。隨後他也貼出照片，只見畫面中是2枚10元面額的硬幣，正面印有台灣地圖和地球圖案，下方則印上「台灣光復五十週年紀念」字樣；背面則印有「共同經營大台灣」、「摶聚休戚與共的生命共同體」及面額「拾圓」、「10」字樣。貼文一曝光，就引來不少網友熱烈討論，「是紀念幣耶！好幸運喔！！」、「很棒啊，我拿到會收藏欸」、「這個很讚耶！」、「真的紀念幣喔！我也有」、「很多人喜歡收藏，可以當紀念幣」、「留著收藏！畢竟不常見」、「紀念幣，你賺到了」。事實上，根據《中央銀行券幣數位博物館》官網資料顯示，該物為「臺灣光復五十週年紀念性流通拾圓硬幣」，於民國84年10月23日發行，為紀念臺灣光復五十週年，特別發行此款紀念流通幣。（編輯：陳雅雲）