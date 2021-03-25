永和套房月租15000超盤？網嗆爆 在地人更揭1地：精華區
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 12:54:42
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。而近日就有網友在網路上表示疑惑「永和的套房月租15000元會超盤嗎？」沒想到網友們卻紛紛嗆爆，更有在地人揭露了一個地方，直言「那裡才是精華區」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「永和頂溪站附近租15000會很盤嗎？」的文章表示，「我剛剛去看房，在永和頂溪站，走路5分鐘，電梯大樓獨立套房價格15000元，台水台電，大約10坪，請問這樣會太盤嗎？還是還可以呢」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛嗆爆表示「15000...是在貴啥鬼的？」、「信義區獨立套房才11000，那種鄉下地方...盤」、「盤到哭，那種鄉下地方」、「10坪15000是黑壓壓內湖的價錢啦」、「貴死了，我租中山國中站才1萬，8坪」、「一萬五去租機捷沿線可租新大樓」、「超盤，都可以住台北了」。甚至更有在地人一面倒的揭露一個精華區為「永安捷運站」附近，「那個地方，請租永安捷運站，頂溪附近都很鳥，最精華是永安，旁邊就是萬坪公園才是重點，吃的喝的全部都有」、「永安那裡精華，頂溪站走路還要5分鐘有點遠」、「去駐永安那邊啦」。（編輯：王柏文）