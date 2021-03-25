衝ATM想領錢！差點失手「按一鍵」男抖爆 眾認了：會怕
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 20:00:00
近年來為了方便民眾領取錢財，許多超商、銀行或郵局都會設立提款機供民眾使用。不過，就有一名網友指出，自己本想透過ATM的快速提款選項，領取5千元出來，沒想到卻差點失手按錯按紐，讓他嚇了一跳，不少過來人一看也紛紛有感直呼「真的會怕！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示自己利用ATM領錢時，他本想藉由提款機上的快速提款按紐，迅速提領5000元出來，卻差點失手點到12萬，讓他嚇壞直呼「要領5000差點就按到12萬了！」貼文一曝光，卻引來許多網友搞笑留言，「沒關係，會顯示額度不足的」、「怕什麼，當然敢敢的給他按下去啊，因為並沒有那麼多錢」、「餘額不足，重新操作」、「首先，戶頭裡要有12萬～」、「不要緊張，你沒12萬可以領，放心吧」、「沒事我的點下去也沒東西出來」。不過，亦有過人來分享類似經驗，直言「上次領12萬蠻爽的，聽鈔票聲，只是還要存回去而已」、「我有時候也超怕，因為我有一次在郵局領錢真的不小心按到6萬......」、「我有過不小心按到6萬的，就站在那等他唰唰唰的發鈔大約3分鐘，然後再把5萬八千元拿去另一台可以存款的提款機，一樣也是在機台前面等他唰唰唰的存款又3分鐘....」。（編輯：陳雅雲）