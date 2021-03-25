開學驚見室友長一樣！她問「1句」秒嚇歪 眾愣：太荒謬
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 14:10:19
如果沒有血緣關係的人跟自己長的一模一樣，這是有可能發生的嗎？近日，英國就有位女大生分享，她剛搬進大學宿舍的第一天，就發現室友和自己長的一樣，不但有相同的髮型，甚至連瞳色和五官都極為相似，影片曝光後，也引起網友們的熱烈討論。
根據《鏡報》報導，英國一名女大生艾咪（Amy Harriet）在《TikTok》分享一段影片，只見她曬出和室友葛瑞絲（Grace Castle）的合照，兩人都有著一頭金色捲髮、水藍色的大眼睛，就連笑起來嘴角的弧度也一模一樣，再搭配她們一起買的服裝，讓人覺得她們就是雙胞胎。但艾咪指出，雖然兩人長得十分相似，但並不是雙胞胎，「大家可以想像一下，第一天搬進宿舍的時後，見到一個和彼此有著同一張臉的人，而且還是室友，我們兩個那時有什麼樣的反應」，她也提到，之後有問葛瑞絲的生日，發現兩人竟然只差了一天而已，讓艾咪感到相當不可思議。許多網友看到也非常驚訝，「太神奇了！妳們真的超像」、「哇！這也太酷了吧」、「真的不是雙胞胎嗎」、「我不信，你們最好去做一下DNA鑑定」、「你們是失散多年的雙胞胎吧！差一天也是因為出生時間剛好跨越午夜」、「這根本是電影裡會出現的情節吧」、「太荒謬了！竟然有這麼巧的事」。對於網友的提問，艾咪也回應，兩人並未做過DNA鑑定，但她和室友都堅信她們絕對不會是雙胞胎，「我們都清楚，我們只是長得像，但絕不會是雙胞胎，所以我們也並不打算去做什麼鑑定」。（編輯：許智超）