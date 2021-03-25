一年成交30屋！內行房仲揭業界「沒說的事」 全場跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 14:57:01
「當房仲超好賺！賣一棟房子就有一般上班族一整年的薪水」，不知你是否聽過上述說法，但事實真是如此嗎？就有位房仲分享個人從業心得，透露自己去年成交了30屋，認為「這個工作真的不錯玩」，但也抱怨「大部分的薪水都被公司賺走了」。文章一出引發熱議，一年賣30房的超強業績，讓網友紛紛高喊「太厲害！」
有位房仲在PTT發文，和大家分享入職一年多的從業心得。原PO高呼「這個工作真的不錯玩」，透露自己從剛開始懵懵懂懂，連「謄本、地籍圖、使用分區」都不知道，到如今已經可以在現場非常自然頻繁的使用。但原PO也直言自己是在直營店，「哪家不好說，我只知道大部分的薪水都被公司賺走了」。而說起房仲這一行的眉角，原PO認為「最重要的就是反開發，很有機會讓你冒泡，因為已經知道誰在賣什麼」。而陌生開發則是非常難，「若能成功很有機會可以獨家專賣，但是往往因為價格問題而賣不掉，可以找主管或資深的陪同」。另外原PO也分享個人的賣房訣竅，第一招是「拜訪店家」，原PO透露自己因為在路上跟店家聊天，一年多了三間成交；第二招是「開發信」，大樓大部分都是用這個，第三招是「掃街」，是最貼近市場與婆婆媽媽阿姨大姐大哥等聊天的最好方法。不過也不是所有方式都有收穫，原PO就坦承自己有在調查空屋，但要說服業主把屋子拿出來賣不容易，至今尚未成功過。原PO最後認為房仲的工時長、但也很自由，而且因為熟悉市場，有錢的話也可以自己當投資客買屋賣屋，往往會有一筆獲利，更透露自己去年「約成交30間」。深入心得分享讓網友紛紛在底下留言回覆說，「厲害！推一個」、「第一年就賣30間好強」、「難怪房仲業者一間一間的開，錢都公司賺走了」、「一堆人半年賣不出一間的，你是例外」、「這行留下來的都是強者」、「推，很棒的分享」。（編輯：倪浩軒）