喜宴爽拿「整瓶香香豆」人妻嗨翻！真相曝超尷尬：糗大了
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 10:43:08
結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅、慶祝。不過，就有一名人妻參加喜宴時，就收到一整瓶香香豆當作禮物，讓她當下十分歡喜。然而友人告知真相後，就讓她臉綠直呼「好尷尬！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示前幾天參加喜宴時，拿到整瓶一顆顆的可愛療癒小物，外表十分可愛，當下老公好奇詢問她「這是什麼？」原PO隨即回答「你很笨欸，是香水粒啊，你小時候沒看過喔？」但尷尬的是，事後原PO友人告知她，其實這瓶並非香水粒（香香豆），而是外表酷似星星的日本糖果「金平糖」，這也讓她臉綠直喊「現場我還說的蠻大聲的，不知道有沒有被聽到，好尷尬喔哈哈哈！重點我說什麼，我老公就信什麼，因為我都說的很篤定」。貼文一曝光，就引來許多網友熱烈討論，「日本金平糖，女兒節的點心」、「還好沒有回家撒在鉛筆盒」、「這個很好吃」、「金平糖，日劇常出現的小零食」、「香香豆應該是圓的，這看起來像糖果..」、「香水粒是指35年前的香香豆嗎....」、「太丟臉了吧」。甚至有過來人勾起回憶，「這是金平糖，我都叫可愛的星星糖，我從小到大都很愛吃。香香豆我小時候超愛放在鉛筆盒，下課就拿來一直聞香，很紓壓」、「小時候我都說這是星星糖」、「我都叫他刺刺糖，好在我還知道這是糖果，只是不知道名字」、「小時候都把香香豆倒在鉛筆盒裡，打開拿筆時都香香的，連筆也是香的」、「以前都會買香香豆來放書包或是鉛筆盒」。（編輯：陳雅雲）