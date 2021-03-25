中文字必須簡化？兩派人馬戰翻 學者吐4解方：不用統一
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 19:00:00
中文當中又分為簡體中文和繁體中文，不同國家習慣使用的方式不盡相同，而在台灣則普遍使用繁體中文。而近日就有網友在網路上發文表示疑惑「中文字該不該簡化？」沒想到兩派人馬卻對此戰翻，更有學者吐露了4個解決方法，直言「兩種語法可以不用統一」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「中文字有沒有必要簡化？」的文章表示，「當然中國大陸已經有簡體字了；有些說法是說中國大陸的簡體字破壞了六書原則，但有時實在會覺得正體中文有些字太複雜，如果久沒寫會忘記怎麼寫」，原PO更直言「書寫正體中文也很花時間，現代人是打字比較多，但有時候像考試時還是需要書寫，而且在推廣文化上，筆劃這麼複雜的字，外國人應該很難學吧，推測外國人應該會比較願意學簡體字」，最後原PO也疑惑「不知道其他人的意見覺得在台灣使用的正體中文有無必要簡化？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。有網友認為「沒必要簡化」、「簡體字的優勢，現代已經消失了」、「不用啊，都用輸入法了誰還寫字」、「繁體字很美」、「造字都有一定的規則跟道理，簡化就失去其意義」，也有網友表示「我覺得簡化可以可是不接受通同字」、「簡化的目的就是寫起來比較不會手酸」、「必要，非常必要，繁體字累贅」。事實上，根據《維基百科》中指出，有學者提出4個觀點，試圖為繁簡混亂的現況提供解決之道，首先是「消除一簡對多繁」，「簡體文章中可能出現相應繁體文章中不會出現的歧義情況，尤其是古文。同時也可以免除繁簡自動轉換的錯誤，促進簡繁之交流及相互理解」，再來是「停止非常用字的類推簡化」，「現行的偏旁類推簡化字中有很多不是常用字，其對應的繁體字在識別上沒有太大困難，但卻佔用了大量漢字的編碼空間。因此，簡化字應當只對3500個常用字進行簡化，罕用的古字只收錄原型，不再收類推簡化偏旁後的形態」。第三「簡化時不應該破壞美觀及六書原則」，在簡化時不應該違背六書及美觀原則，不少違背這些原則的字還比原字難學難辨，應該回復繁體字或另造更科學的簡體字。因為六書是分類與歸納原則，若只有少數繁體字與簡體字用不同的六書原則，則可以減少記憶兩套字體的難度。最後，「不應把草書簡化為簡化字」，草書的寫法只是方便書寫，筆劃次序違反傳統寫法。經草書楷化的簡化字，和原本的草書寫法差天共地。草書中連筆書寫的情況普遍，而且寫法不一。（編輯：王柏文）